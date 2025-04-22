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大阪萬博警衛當眾「下跪」！咆哮男逼跪震撼日網：這是奧客霸凌

記者羅翊宬／編譯

2025大阪關西世博（大阪萬博）從盛大開幕至今也經過一周，如今現場工作人員逐漸進入狀況、熟悉業務環境，官方也願意安排能夠疏散更多人潮的路徑。不過在此之際，社群網路卻傳出一支極為不堪的影片，疑似是世博的警衛當著大眾的面前，向眼前一名憤怒咆哮的男子「下跪」道歉，男子則雙手抱胸前。

根據日媒《富士電視台》，一支在大阪世博會場西出入口、於17日下午4時拍攝的影片顯示，一名身穿紫衣、背著粉紅色袋子的男性，以震耳欲聾的聲音在現場咆哮，從影片中可以聽到他不斷喊著「給我道歉」、「給我下跪（動詞命令型）」，該名疑似為世博警衛的男性只好當著眾多國內外觀光客的面前跪地，甚至脫下帽子向男子跪拜。

另一名疑似同樣為警衛的人員，則躲在一旁偷看，顯得相當無奈。

該支影片的拍攝者為當時行經此處的日籍遊客。他受訪表示，「男子憤怒咆哮，之後更向警衛大聲要求『給我跪下』，（在開始拍攝影片後）警衛便開始下跪。雖然我無法證實兩人先前到底發生什麼事，但我確實是聽到『你給我跪下』的咆哮聲後，警衛才聽話下跪。」

目睹奧客行徑的男子補充道，「其實（我）旁邊也有一名警衛，當他見到該名警衛下跪時，便喃喃自語，『這是不是也算奧客霸凌？』。之後男子的家人們連忙把男子帶走，雖然我不知道家人是不是有說『對不起』，但表情似乎顯得相當愧疚。」

律師龜井正貴受訪表示，無論是逼店員還是警衛下跪，都屬於奧客霸凌行為。針對上述影片，大阪世博官方選擇出面回應，「確實需要建立起能夠讓員工們愉快工作的環境。」

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