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預算解凍案被質疑「拖延1個月才送」　綠委PO公文曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大比例刪凍，但各行政單位仍未送出任何解凍案，引發部分人士質疑，解凍案是否「早就寫好卻現在才送」。對此，民進黨立委林俊憲直接在臉書公布文件並表示，「掃描文檔不清、編碼意義不明、大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改。花1個月整理500頁這種東西、再計算，然後再寫出解凍報告，有很久嗎？」

▲▼立委林俊憲 召開海外二二八遺屬返鄉團 舉行 2025年海外二二八遺屬返鄉 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林俊憲在臉書發文，點出預算解凍案為何要花上1個月的原因。（資料照／記者屠惠剛攝）

114年度中央政府總預算案遭在野黨大比例刪凍，其中不少預算解凍案另有但書要求，但至今行政單位尚未送出任何一案解凍案。國民黨22日在臉書發文，批評民進黨自己擋自己，自從總統3月21日公布總預算案之後，已經超過1個月，直到4月20日有中央單位公務員爆料，稱民進黨中央政府要求部會扣住已經準備好的預算解凍案，後來行政院長卓榮泰發話，才終於送出解凍案，等同證實這幾個月以來不是不能解凍，而是民進黨為了自己的利益拖延。

對於部分人士質疑預算解凍案為何「早就寫好現在才送」，民進黨立委林俊憲22日在臉書貼出總統府公告、立法院送出的正式預算審查報告截圖，他表示，卓榮泰宣布把所有預算解凍案送出行政院，再交由立法院審查解凍，藍白前陣子一直在吵「行政院為什麼不趕快送」，然而，「總凍結案數1584件、凍結總額1381億」，這個數字完全沒有在立法院的審查報告中出現，反而是靠行政院在一整本號稱審查報告的草稿中算出來的。

預算解凍案被質疑「寫好拖1個月才送」　綠委林俊憲PO公文曝原因（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

▼▲林俊憲指出，公文上有大量手寫字跡以及修改之處。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

預算解凍案被質疑「寫好拖1個月才送」　綠委林俊憲PO公文曝原因（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

林俊憲提到，至於為何要花上1個月的時間，大家可以看看這些正式的法律文件，「掃描文檔不清、編碼意義不明、大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改。花1個月整理500頁這種東西、再計算，然後再寫出解凍報告，有很久嗎？」雖然很辛苦，但行政院已經完成他們的責任，「我就等著看，史無前例的1584件解凍案、史無前例的超高解凍門檻，要怎麼在這會期排審解凍完畢？」

今天卓院長宣布，把所有預算解凍案送出行政院了，再來交由立法院審查解凍。 藍白前陣子一直在吵「行政院為什麼不趕快送」，你們是真的不知道還假的不知道？ 總凍結案數1584件、凍結總額1381億。這個數字完全沒有在立法院的審查報告裡出現，而是...

林俊憲發佈於 2025年4月22日 星期二
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