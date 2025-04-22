黃呂錦茹無保請回！北檢抗告　國民黨：沒實質證據還要聲押伺候

▲台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因涉幽靈連署案，17日遭檢調搜索，並帶回偵訊，台北地院在19日凌晨裁定黃呂錦茹無保請回，不過就在今（22）日下午4時，北檢已針對黃呂錦茹部分提起抗告。國民黨痛批，只要跟民進黨意見不一樣，就算沒有實質證據，還是要聲押伺候，呼籲民眾4月26日一定要站出來於凱道集結抗議。

由於黃呂錦茹等4名幹部涉偽造連署，日前遭檢方訊問後聲押，結果黃呂錦茹與第一區黨部執行長曾繁川被法院裁定無保請回，而總幹事姚富文與台北市黨部書記長初文卿則被收押禁見。稍早，北檢發出聲明強調將對黃呂錦茹裁定無保請回，今日下午4時向北院提出抗告，至於針對曾繁川被法院裁定無保請回則不提抗告。

國民黨對此回應，檢方鐵了心就是要押人取供，只要跟民進黨意見不一樣，就算沒有實質證據，還是要聲押伺候。先是透過特定媒體違反偵查不公開的爆料內幕，再採取進一步的司法行動，已經是綠共檢調的一貫手法。國民黨全力聲援黃呂錦茹主委，更期待高等法院能夠守住司法公正防線，拒絕綠色檢調迫害。國民黨更要呼籲所有的人民4月26日一定要站出來，在凱道上發出怒吼，反綠共，戰獨裁！