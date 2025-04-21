國防部揭中共滲透5管道4手法　黑道、宮廟、金錢利誘及債務脅迫

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會今（21日）邀請國防部、法務部等部會進行報告。國防部書面報告指出，中共利用五大管道：黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團，再透由退役人員拉攏官兵、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對台軍事單位等進行滲透。

綠營共諜案持續擴大，除曾任立法院前院長游錫堃助理的盛礎纓涉嫌過去六年提供對岸機敏資料外，檢調另查出曾在總統府擔任諮議的吳尚雨、民進黨前民主學院副主任邱世元及新北市議員李余典的特助黃取榮都涉嫌協助對岸收集情資，國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也遭吸收成為共諜，引發各界譁然。

立法院司法法制委員會今日邀請司法院、法務部、國安會等進行專題報告。根據國防部書面報告，2011年1月至2025年3月偵辦國安案件，其中87.5%為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。

根據國防部送達立法院的書面報告指出，分析近期共諜態樣，中共滲透利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，並透由退役人員拉攏現役官兵、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對台軍事單位等進行滲透，企圖取得國家機密資訊，以及在台發展共諜組織與內應網絡。

國防部表示，統計2011年1月至2025年3月，國防部偕同司法機關共同偵辦國安案件，其中87.5%為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。國防部依國安聯防機制掌握涉諜情訊，經查屬實，採即蒐即辦原則，同步通報國安局整合司法機關共同偵處，研採管控措施降低損害。

國防部指出，為瞭解派任職務或承辦涉密業務人員安全顧慮，國防部依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及作業實需，研擬國軍涉密人員安全調查作法，建立全員「接密資格認證」機制。

國防部表示，依密、機密、極機密及絕對機密的涉密等級辦理查核作業，查核項目計有是否涉犯品德及違紀犯法等不良紀錄，並函請相關部會針就財稅、戶政及境管等項協查，審查官兵有無接密危安顧慮，查核結果建儲國軍電子兵資系統，做為後續人事派職參據。

國防部指出，每3年定期辦理涉密安全調查，受調查人於效力存續期間，倘因不良事實涉犯查核基準限制條件，則由各權責單位檢討辦理卸除接密作業，降低洩密危安風險。受查人若因接密等級提升、職務異動、晉升或將派赴專案任務者，由保防部門依查核項目及審認基準，實施不定期涉密安全調查。