影響居民作息+發展受阻！20里長遞連署書反對台南南山公墓保留

▲台南市議員與南區20多名里長聯袂向市長黃偉哲遞交連署書，表達反對全區保留立場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲22日親自接下由南市多位市議員與南區里長聯名提出的連署書，訴求「支援南山公墓開發，極力反對無意義全區保留」，連署行動短短3天就湧入超過3000人參與，反映地方居民對公墓影響生活品質與阻礙區域發展的強烈不滿。

遞交連署書的行動由南市議員林美燕、陳怡珍、周嘉韋、蔡筱薇、林依婷、李啟維，以及蔡淑惠議員辦公室代表、周明德（周麗津議員之父）等人領軍，率領南區20多位里長前往市府，強調公墓長期造成空氣污染、噪音干擾，並嚴重阻礙南區整體都市更新腳步，要求市府正視地方民意。

連署由「南區里長聯誼會」及「南山公墓更新發展促進會」共同發起，表達對於文化景觀提報案的高度關注。市長黃偉哲表示，尊重文化資產審議委員的專業判斷，也已要求市府相關單位列席說明，務必將市民心聲帶入會議，讓委員能充分理解地方期待。

黃偉哲強調，文化資產審議會將在23日下午召開，過程將開放民眾旁聽及發言，秉持公開透明原則。黃偉哲說：「文資儲存與城市發展，並非對立，而應相輔相成，市府立場向來清楚，也將持續傾聽各界聲音。」

文化局表示，文資處已於2025年3月30日舉辦公聽會，蒐集各界意見。此次審議是依法辦理程式，結果將影響南山公墓是否登錄為文化景觀，市府將據此持續推動城市進步與文化共存。