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9國代表齊聚台南　黃偉哲盼跨國合作提升登革熱防疫量能

▲台南市長黃偉哲出席國際登革熱研討會，盼透過國際合作提升防疫量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席國際登革熱研討會，盼透過國際合作提升防疫量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自9國公共衛生專家，22日齊聚台南，出席「登革熱防治與控制在後COVID-19時代的挑戰與創新技術角色國際研討會」，市長黃偉哲親強調唯有跨國合作與科技創新，才能面對氣候變遷下登革熱疫情帶來的全球威脅，他也以去年台南無本土登革熱個案為例，呼籲各國攜手合作，為公共健康防線築起更堅實的守護牆。

▲台南市長黃偉哲出席國際登革熱研討會，盼透過國際合作提升防疫量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場由台南市政府與衛福部疾病管制署共同主辦的研討會，邀請美國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、墨西哥、越南等9國代表與APEC經濟體參與。兩天會期中，專家學者將圍繞登革熱疫苗、病媒蚊監控、氣候變遷下的抗藥性問題與防治策略等主題深入交流，同時也實地參訪台南社區防疫成果，強化實務經驗的相互學習。

黃偉哲指出，2023年台南曾爆發超過萬人確診的登革熱疫情，但在中央與地方齊心努力下，2024年截至目前「零本土病例」，成績難得，但不容鬆懈。他說：「我們從高風險城市轉變為無疫情區，不是因為幸運，而是靠著市民配合與團隊堅守每一處細節。但我們也知道，還有更大的進步空間。」他期盼透過此次與國際接軌的平台，精進防疫戰略與應變力，為未來可能來襲的傳染風險超前部署。

▲台南市長黃偉哲出席國際登革熱研討會，盼透過國際合作提升防疫量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市衛生局表示，自2015年成立全台首座「登革熱防治中心」以來，市府與疾病管制署南區中心、國衛院國家蚊媒研究中心合署辦公，長年建立病媒蚊監測系統與公私合作機制，累積下豐富實務經驗，讓台南成為全國防治登革熱的重要示範城市。

此次研討會不僅是對台南防疫工作的肯定，更象徵台灣公共衛生體系在國際上的專業地位逐漸提升。活動也安排各國代表前往社區實地觀摩，了解台南如何透過動員市民與科技結合，有效控制疫情擴散。

▲台南市長黃偉哲出席國際登革熱研討會，盼透過國際合作提升防疫量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

面對全球暖化與疾病型態變遷，與會學者一致認為：單靠一國之力難以因應未來挑戰，唯有區域聯防、經驗共享，才能守護世界各地人民的生命安全。而從台南出發的這場跨國對話，正是邁向那份目標的堅實一步。

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