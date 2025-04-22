從青春唱到老！　台東長輩才藝競賽展現不老精神

▲台東長輩才藝競賽展現不老精神。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

活動現場洋溢著歡樂氛圍，長輩們盛裝登台，儘管年齡漸長，卻依然神采奕奕、台風穩健，贏得觀眾熱烈掌聲。台東縣長饒慶鈴亦親臨現場，為參賽長輩們加油打氣，她表示，台東已邁入超高齡社會，65歲以上人口超過4.2萬人，占總人口20.2%，面對這樣的人口結構變化，縣府致力推動長照與樂齡政策，打造友善老化環境，讓每位長者都能「活得健康、活得精彩」。

長青嘉年華自創辦以來已邁入第五屆，是全台首創由縣政府主辦的大型銀髮族才藝競賽，逐年吸引越來越多長輩參與，不僅是銀髮社群的重要年度盛事，也凝聚了社區向心力。今年的評審陣容星光熠熠，由知名音樂人陳國華、歌手阿沁與卓義峯共同擔任專業評審，為參賽者帶來專業肯定。

活動第二天將舉辦壓軸「群星閃耀演唱會」，由主持人咖啡糖賢齡搭配李千娜、南方二重唱、羅時豐、許富凱與鄭進一等知名歌手演出，為長輩們獻上耳熟能詳的經典歌曲，邀請長者攜伴共度美好音樂時光。

縣府社會處長陳淑蘭指出，為因應人口高齡化，臺東縣持續擴大樂齡資源網絡，建構包含109個文健站、100個社區關懷據點、16所日照中心，並提供全國最高點數的敬老卡（每月1500點），便利長輩參與各項活動與醫療照護。同時積極推動包括敬老配鏡、長青學苑、「花漾爺奶出走趣」等活動，促進長輩社交與生活滿足感。

本次才藝競賽由各隊自籌裝備與練習，短短三週內完成節目籌備，從舞蹈編排到服裝設計，展現出長輩們高度凝聚力與創意，角逐高達新台幣1萬6千元的冠軍獎金。此外還設有最佳台風獎、最佳人氣獎、最佳創意獎等11個特別獎項，以及12組「最佳勇氣獎」，鼓勵每位勇敢走上舞台的長者。

透過這場溫馨且充滿活力的活動，台東的長者們以實際行動證明：歲月雖老，夢想與熱情依舊鮮明。縣府將持續深耕銀髮福利，打造讓長輩有尊嚴、有自信的舞台，共同迎向精彩的樂齡人生。