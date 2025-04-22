陸獨角獸企業柔宇科技破產　明星商品智慧手寫板75元甩賣

▲柔宇科技破產後，曾經的明星商品「智慧手寫板」在二手平台上遭甩賣。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸柔宇科技曾以全球首款「折疊螢幕」手機問世而風光一時，被列為掌握新科技的「獨角獸企業」之一。然而，柔宇科技及旗下共三間公司於2024年11月宣告破產清算，曾經的明星商品「智慧手寫板」成為市場「棄貨」，在二手交易平台上甩賣，從799元（人民幣，下同）的市價跌到只剩75元左右。

《紅星新聞》報導，近日，不少全新未拆封的柔宇智能（智慧，下同）手寫板出現在閒魚等二手交易平台，打出「虧本促銷」的標籤，以約75元人民幣／台（約334元新台幣／台）的價格甩賣。

據了解，柔宇科技在2017年推出首款智慧手寫板，並在當時的烏鎮互聯網大會上出盡風頭。該智慧手寫板的特點在於柔宇科技獨創的柔性電子傳感技術，讓消費者能在傳統紙張上用普通筆頭書寫或繪畫時，內容可即時同步呈現於手機、Pad等不同平台上。

自2017至2020年止，柔宇智慧手寫板共推出了兩代，價格區間定於799元至999元，不過，上市後的銷量一直不如預期。直至柔宇科技宣告破產後，一代產品在二手平台的價格還不及當時的零頭。

大陸二手平台「閒魚」賣家透露，一代手寫板的價格一路下跌，從剛上市時的799元／台，到後來廠家（柔宇科技）虧本賣399元／台，「現在廠家倒閉了，就是75元這個價格。」