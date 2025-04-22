5煞台中綁架勒贖400萬！收錢拒放人　肉票也被收押起訴原因曝

▲台中今年初發生擄人勒贖案，案件近日起訴，被害人阮男卻因為涉及詐欺，也遭收押起訴。（圖／達志示意圖）



記者許權毅／台中報導

台中市今年1月發生一起擄人勒贖案，詐團阮姓成員，與另一組蕭男為首的詐團，因人頭提款卡出現糾紛，蕭等5人跑來台中擄人，把阮男帶回宜蘭3處囚禁藏匿，並且不斷毆打阮男，再向阮妻勒索32億越南盾（400萬台幣），阮妻付了3億越南盾也沒用，由警方攻堅逮人，才救出肉票。不過檢警查出阮也是詐團身分，嫌犯、被害人都收押，全案日前偵結起訴。

檢警查，阮男為逃逸移工身分，在台灣加入詐團，負責接收指示收受人頭帳戶提款卡，轉交給要購買的詐團。一組詐團購得提款卡後，卻因為無法使用，轉而指示旗下蕭男等5人，前往台中擄人討錢。

今年1月6日深夜，阮男被設局前往烏日區，蕭男等人隨即將人控制，並且以束帶將人捆綁，強拔阮男脖子上價值20萬的2兩黃金項鍊，隨即駕車返回宜蘭，並且連續轉移3處囚禁。

蕭等人將阮男綁在椅子上，並且以膠帶纏繞眼睛、頭套遮住視線，阮男一度說「你們抓錯人了」求饒，蕭男等人無法確認，甚至認為抓錯也沒關係，繼續行動勒索金錢，之後再去找其他被害人。

蕭男等人以木棍毆打阮男，並且以臉書Messenger撥打阮男位在越南的妻子，要求支付32億越南盾（400萬台幣），否則就要將阮男殺害，或是送至柬埔寨，後來金額將至8億越南盾（100萬台幣），阮妻交付3億越南盾（38萬餘元）至越南帳戶後，蕭等人仍未放人。

專案小組在9日鎖定位置，持拘票前往攻堅，並且將阮男給救出，蕭等人被依擄人勒贖罪送辦，但警方卻在阮男身上搜出大量提款卡，查出他原來也是詐團，依加重詐欺送辦，5嫌、1名「被害人」均收押。

台中地檢署近日提起公訴，認為蕭男等人手段兇殘，建請適當量刑；阮男雖然為本案被害人，但是涉犯加重詐欺罪，建請法院就各次犯嫌均論處有期徒刑1年3月以上之刑。