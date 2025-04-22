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「宣揚青鳥口號」台中私校公民考題挨批太偏綠　教育局回應了

▲私中公民考題。（圖／翻攝政客爽臉書粉專）

▲台中一私中公民考題提及青鳥運動，挨轟題文偏袒民進黨，考題更是變相要考生說出藍白有多壞。（圖／翻攝政客爽臉書粉專）

記者游瓊華／台中報導

臉書粉專《政客爽》在臉書上貼文，指收到台中一私立高中學生私訊投稿爆料，認為校方第一次段考公民科考卷裡有藍白推動的「藐視國會罪」，但引述資料的來源是偏綠的「公督盟」跟「法律白話文運動」，砲轟題文偏袒民進黨，題目「人民團體的行動說明立法委員行使職權，最可能違反哪一原則？」根本就是變相要考生「說出藍白有多壞？」對此，台中市教育局重申教育中立原則，將督促各校教學命題保持專業客觀。

▲私中公民考題。（圖／翻攝政客爽臉書粉專）

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▲《政客爽》痛批校方擺明將政治帶進校園。（圖／翻攝政客爽臉書粉專）

《政客爽》在貼文中寫，考卷問答題文中提及青鳥運動，口號是「國會濫權、我藐視國會」，痛批題文幾乎站在青鳥立場陳述，開頭就隱喻藍白修法是國會濫權，灌輸考生「青鳥是偉大的公民行動」的概念。

《政客爽》砲轟，考題未提青鳥跑去台大兒童醫院附近大跳電音趴、跑到兒童醫院上面去拍照，這才是公民運動最需要被教育的負面教材！其次，第二段引用曾在528青鳥行動砲轟「藍白很爛」的公督盟張宏林的看法，質疑考卷連特定立場人士的說法都能拿來引用。

▲私中公民考題。（圖／翻攝政客爽臉書粉專）

此外，《政客爽》提到，該題的問答題第一題「人民團體的行動說明立法委員行使職權，最可能違反哪一原則？」白話文意思就是：「請你說出藍白有多壞？」無疑擺明把政治洗腦帶進校園。

教育局表示，此案為台中市某私立高中113學年度下學期高一段考公民科考題，教育局尊重校園自治及本於教育目標之命題規範，提醒學校及教師，謹遵教育中立原則，在課程設計、命題評量與教學引導時，秉持專業與客觀的態度，不受特定政治意識形態的影響，以維護校園的專業與中立立場，營造理性及多元討論的學習氛圍。

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