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黑狗半夜發情亂衝　女騎士撞上「人狗雙亡」！飼主切割被打臉

黑狗，狗，犬，汪星人。（圖／示意圖／達志影像）

▲台中一名張男收養流浪黑狗，卻沒綁好發情犬隻，導致一名徐女撞上犬隻死亡，判決近日出爐。（示意圖／達志影像）

記者許權毅／台中報導

台中市一名張男見一隻黑狗流浪，好心收養餵食，不料2023年農曆年前，黑狗疑似發情，半夜咬、扯斷牽繩衝到馬路上，一名徐女騎車撞上，黑狗死在路中間，徐女摔下果園，隔半小時才被人發現，不治身亡。飼主張男警詢時坦承是飼主，開庭時卻「切割」否認，地院審酌後認定張男是飼主，依過失致死判6月徒刑，可易科罰金。

檢警查，2022年9月，張男發現自家位在新社區東湖街2段20巷的農舍附近有黑狗無人飼養，隨即飼養該犬。隔（2023）年1月19日凌晨3時許，黑狗原本被綁在農舍洗手台邊，疑似發情咬、扯斷不牢固的牽繩，奔走到附近道路，適逢一名徐女騎乘機車準備上班，不慎撞擊犬隻，連人帶車摔落對向果園裡。

時隔半小時後，一名路人駕車行經，發現路中躺著狗屍，一旁還有機車，才發現徐女倒臥在果園內，徐女被緊急送醫後，仍因頭部重創傷重死亡。

飼主張男在警詢時稱，狗狗原本是流浪狗，很可憐，才會買東西給牠吃，原本打算過完年就帶牠去結紮，坦承是犬隻飼主。員警也證稱，張男第一時間在現場時，就有說黑狗是他養的，有說有把狗綁住。

對於犬隻是否是張男所飼養，鄰居說法都不同。一名證人翁男認為，張男只是好心去餵養，另名秘密證人原先說，張男只是放飼料在附近，有人看到空了也會幫忙倒，案件審理時，改口認為是張男所養。

地院認為，張男既心生餵養、照顧本案犬隻之意，且實際有餵養、照顧之舉，難認犬隻一開始為流浪犬，即解免被告身為飼主之責任，案發時，張男確實為飼主。

張男辯稱，平時居住在台北，一個月只有10天在農舍，難以認定是飼主，且使用的牽繩強度夠，已經盡保證人義務，本案無監視器，無法確定徐女是否精神不濟逆向碰撞犬隻，請求無罪。

台中地院審酌，犬隻有出現發情情況，應防止犬隻騷擾或攻擊用路人，張男疏於注意牽繩強度，且犬隻栓於戶外，顯有過失。

地院考量，徐女告訴人稱張男事後毫不關心，造成家屬莫大悲痛，未能與被害人家屬調解，張男已經退休，坦承是飼主，依過失致死罪判處6月徒刑，如易科罰金1日1千元折算。

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