拜拜途中命喪恐怖陡坡！他淚崩招魂...「阿嬤疼孫」一次就聖筊

▲台中后里恐怖長下坡釀一名陳女自撞死亡，家屬今日下午招魂。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市后里區永興路長下坡死亡車禍，釀陳女、後座林女1死1傷。死者陳女大兒子與孫子今日下午前往招魂，孫子一次就擲得聖筊，兒子說，媽媽疼孫子，跟阿嬤感情好，這路段說要改善？有用嗎？相當悲痛。

陳女兒子說，媽媽跟朋友感情好，常常相約一起出門，昨天是要前往后里拜拜，不料中途遇到車禍。昨天接到消息時，人在台北上班，趕回來時沒有見到媽媽最後一面，人在救護車上就已經沒有呼吸心跳了。

▲▼陳女兒子、孫子今日返回現場招魂，場面哀戚。（圖／民眾提供）



陳女兒子說，媽媽平時擺攤賣水果、賣蛋，兒子（陳女孫子）從小就由媽媽帶大，感情好。陳女孫子一邊燒銀紙，一邊淚崩，長下坡道路明顯有危險度，讓人無法接受。

陳女等3人為好友，昨日13時51分分別騎乘2台機車，陳女（66歲）與林女（67歲）共乘，另名女性友人則自行騎車。一行人疑似從豐原出發前往寺廟拜拜，行經后里區永興路下坡路段時，陳女突然車輛失控，往路邊護欄、反光告示牌撞上，水泥護壁上更是留下多處刮痕、告示牌遭撞歪，可見撞擊力道之大。

▲台中市后里區永興路一處恐怖長坡昨日下午發生一起死亡車禍。（圖／記者許權毅攝）



警消獲報後趕往，后里分隊、豐南分隊救護車到場後，發現陳女頭部重創，呈現OHCA，林女則是腿部骨折，均被送往豐原醫院搶救，陳女傷重死亡，林女緊急手術開刀後，無生命危險。