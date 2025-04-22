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民進黨不顧民生、藍白必須站出來　朱立倫：賴清德做些領袖該做的事

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會共商國是。談到如何促成對談，朱立倫表示，促成今天見面，絕不是單方面主動，而是雙方都有意願，現階段碰到了最嚴峻的挑戰，的確該坐下來取得一些共識。他強調，今天民進黨不顧民生、不顧民主，他們必須勇敢站出來，至於大家對賴清德還有沒有期待？只能說人民在倒數，希望賴總統在520以前，至少該做一些民主國家領袖該做的事，否則人民的力量會在426的凱道展現出來。

▲國民黨主席朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

針對「如何短時間促成在野對談」，朱立倫表示，促成今天見面，絕對不是單方面主動，而是雙方都有意願，事實上在這段過程，不論在國會還是在地方，藍白雙方都有非常多的交流與合作，現階段碰到了最嚴峻的挑戰，尤其是國際上的挑戰以及民主的挑戰，他們的確該坐下來取得一些共識。

朱立倫表示，剛剛自己提到，譬如說國民黨的15位縣市長，如果能跟民眾黨的新竹市長，16位縣市長加上各議會黨團全力支持重要民生法案推動，解救當前經貿與民生困境，這非常重要，另外，現在對民主的打壓與司法的操控，更是傷害全民，不只是國民黨不只是民眾黨，如同國昌主席說的「今天柯文哲明天就是你」、「今天國民黨明天就是你」，所以他們要一起把台灣民主找回來，自己想這是他們的責任。

朱立倫強調，剛剛提到的這兩大議題，難道跟執政黨無關嗎？跟賴清德無關嗎？今天變成賴清德不做、在野黨在做，在野黨在溝通、執政黨在揶揄，在野黨在做事、執政黨在嘲笑，這是什麼樣的民主？

朱立倫直言，今天民進黨不顧民生、不顧民主，他們就必須勇敢的站出來，至於大家對賴清德還有沒有期待？自己應該說人民在倒數時間，人民最希望的是賴總統在520就職滿一年以前，至少該做一些民主國家、執政黨的領袖該做的事情，如果在520還是沒有辦法改變的話，人民的力量會在426的凱道展現出來。

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