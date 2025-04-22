關羽真實身高「不是207cm」！　河南專家挖出東漢尺…重測更高了

▲專家表示，關羽的身高為210.6公分，而非207公分。（示意圖／記者廖翊慈製）

記者廖翊慈／綜合報導

河南洛陽一考古團隊近日在一座東漢時期的古墓中，挖到一把腐蝕的尺。專家們經過多次洗清重整後，確認為東漢末代武將關羽時期用的尺，並用精密儀器推算，關羽的真實身高並非先前推測的207公分，而是210.6公分。

綜合陸媒報導，關羽作為三國時期蜀漢的重要將領、劉備的親信，在歷史中擁有舉足輕重的地位，也因其中義的形象廣為流傳，不少人至今仍對關羽的身高感到十分好奇。

陳壽所著的《三國志》中，對關羽的描述是「身長八尺，髕長二尺」，而《三國演義》中則描述為「身長九尺」。

▲西漢穿孔木尺。（圖／翻攝自微博）

廣西貴縣羅泊灣1號墓在1976年，出土了一把西漢穿孔木尺，為人們解開關羽身高之謎，提供了關鍵線索。這把木尺為杉木製，長條形，表面光滑平整，實測全長23公分。若根據這把西漢木尺的標準來換算，關羽身長九尺，其身高約為207公分。

▲魏晉尺。（圖／翻攝自微博）

而後在嘉峪關出土的魏晉尺，長度則為23.8公分。由此綜合來看，漢至魏晉的尺長在23.2至23.8公分左右。若依照此範圍推測關羽的身高，大約在208.8至214.2公分之間。

河南考古團隊此次的發現，讓關羽的身高，終於得到貼近歷史記載的正解。團隊透過用現代儀器精密測量後發現，東漢末年的一尺用現在的單位換算是23.4公分，由此可知，關羽的身高是210.6公分。