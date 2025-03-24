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四川一水庫水位下降「神祕墓葬現世」　官方：沒什麼文物價值

▲四川巴中化成水庫水位降低，一座墓葬赫然出世，引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞）

▲四川巴中化成水庫水位降低，一座墓葬赫然出世，引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川巴中化成水庫庫區近日明顯出現水位下降的情況，使得岸邊露出一座「神祕墓葬」，引起路過遊客及當地居民好奇，甚至有網友將其拍下放到網路社群上求解，引起大陸官方及文物保護單位關注。巴中市文保單位調查後表示，該處為晚清時期的普通墓葬，沒什麼文物價值，外界無需過度解釋。

▲四川巴中化成水庫水位降低，一座墓葬赫然出世，引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，巴中市民何先生稱，十多天前就有網友發視頻（影片，下同）提到，化成水庫水位下降後，有墓碑露出。22日，他在化成水庫風景區附近遊玩時，從遠處看到，岸邊裸露區域有一座墓，墓碑後方被淤泥覆蓋。因無法走近查看，暫不了解墓碑上寫的是什麼，無法判斷年代和歸屬。

巴中市化成水庫運行保護中心一名員工透露，這座水庫庫區局部區域曾是城鎮舊址，20多年前加固水庫時，水位更低，當時便發現一些有價值的碑，「這次市民反映岸邊裸露區域出現墓葬，初步判斷，這不是古墓，不涉及文物古蹟，可能是當地居民的普通墓，庫區很大，不用擔心水質問題。」

至於巴中市文保單位相關人士則表示，化成水庫附近有奇章縣城古遺址，且當地明清建制的墓葬比較多，出現墓碑構建是正常的，「經核查，何先生看到的墓應該是晚清時期的普通墓葬，在修建化成水庫前，上級考古單位會先做文物古蹟調查，對有價值的文物進行發掘提取。這種普通的墓葬，會留在原址進行水下保護。」

巴中市文保單位另一名工作人員強調，「化成水庫庫區遺存的墓葬，要麼是已經發掘過的，要麼是沒什麼價值的，公眾無需過度解讀，但公眾的文物保護意識在增強，這是好事。」

公開資訊顯示，化成水庫於1960年建成，2015年獲大陸水利部批准設立國家級水利風景區，其運行保護中心貼的告示顯示，因2024年天氣乾旱，化成水庫蓄水不足，加之巴中二、三水廠大量取水供巴城飲用水，導致水庫水位低，岸邊裸露面積增大。

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