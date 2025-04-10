青銅刀柄、人骨解密！十三行博物館閱讀節揭史前文化之謎

▲十三行博物館響應世界閱讀日，即日起文化商店超過100冊書籍、影音出版品全面優惠。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一片陶片、一段骨骼，如何帶領考古學家穿越時空，揭開史前文化的謎團？青銅刀柄背後，又隱藏著哪些千年故事？想探索這些問題的答案，並深入考古世界感受無盡魅力嗎？十三行博物館「十三考古閱讀節 實在享閱讀」即日起至4月23日世界閱讀日熱烈展開！文化商店超過100冊書籍、影音出版品全面優惠，世界閱讀日當周更加碼送文物造型書籤，邀請您一同挖掘知識寶藏！

十三行博物館表示，「十三考古閱讀節 實在享閱讀」是一個透過書籍和影音作品輕鬆認識考古研究的好機會。活動期間，文化商店所有書籍與影音出版品均享九折優惠，讓民眾以更親民的價格入手優質考古讀物。特別一提的是，為響應世界閱讀日，4月19日至4月23日凡購書的民眾還可獲贈十三行文物造型書籤，貼心小物讓讀者增添閱讀樂趣。

▲十三行精心挑選《第十三事件簿-你所不知道的十三行》等4本榮獲獎項肯定的出版品。

同時，十三行精心挑選了4本榮獲「優良讀物選介」及「好書大家讀」肯定的出版品，包括《第十三事件簿-你所不知道的十三行》以奇幻考古偵探隊視角，運用科技破解史前遺跡謎團；《青銅兄弟的故事》為國內首冊青銅刀柄專書，記錄11件青銅刀柄的身世之謎，透過簡單易懂的考古知識單元，認識臺灣史前文化內涵；《遇見骨早人》由清華大學副教授邱鴻霖執筆，帶領讀者化身人骨考古學家助手，解密古代人類的生活型態與健康狀況；《水牛悠尾的煩惱》則以動物冒險故事，描繪臺灣史前陸橋的風貌，適合親子共讀。

不只實體書籍，十三行博物館讓更特別於「十三行數位博物館」電子書專區開放超過40冊精選書籍免費下載，考古知識觸手可及！內容涵蓋考古學術專業期刊、博物館永續計畫、文化旅遊探索與科普教育，適合各年齡層閱讀。其中還包含結合本土語言教育的台語版考古繪本，透過趣味插圖與語音導讀，讓孩子們在學習臺灣史前文化的同時，也能認識本土語言的美好，打造兼具知識性與趣味性的學習體驗。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，閱讀是深入理解文化的重要途徑，十三行透過實體與數位出版品，打破知識取得的地域限制，讓每個人都有平等機會接觸文化知識，培養終身學習的能力。這些考古知識不分年齡、族群，都能帶給讀者新的視野與思維，這正是文化平權最美好的實踐。誠摯邀請民眾把握優惠期間購書，並親臨十三行博物館觀察文物，讓閱讀與實境體驗相得益彰，感受考古發現的豐富內涵。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲世界閱讀日當周購書更加碼送文物造型書籤。.

▲「十三行數位博物館」電子書專區開放超過40冊精選書籍免費下載。.