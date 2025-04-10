　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青銅刀柄、人骨解密！十三行博物館閱讀節揭史前文化之謎

▲十三行博物館閱讀節揭史前文化之謎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲十三行博物館響應世界閱讀日，即日起文化商店超過100冊書籍、影音出版品全面優惠。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一片陶片、一段骨骼，如何帶領考古學家穿越時空，揭開史前文化的謎團？青銅刀柄背後，又隱藏著哪些千年故事？想探索這些問題的答案，並深入考古世界感受無盡魅力嗎？十三行博物館「十三考古閱讀節 實在享閱讀」即日起至4月23日世界閱讀日熱烈展開！文化商店超過100冊書籍、影音出版品全面優惠，世界閱讀日當周更加碼送文物造型書籤，邀請您一同挖掘知識寶藏！

十三行博物館表示，「十三考古閱讀節 實在享閱讀」是一個透過書籍和影音作品輕鬆認識考古研究的好機會。活動期間，文化商店所有書籍與影音出版品均享九折優惠，讓民眾以更親民的價格入手優質考古讀物。特別一提的是，為響應世界閱讀日，4月19日至4月23日凡購書的民眾還可獲贈十三行文物造型書籤，貼心小物讓讀者增添閱讀樂趣。

▲十三行博物館閱讀節揭史前文化之謎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲十三行精心挑選《第十三事件簿-你所不知道的十三行》等4本榮獲獎項肯定的出版品。

同時，十三行精心挑選了4本榮獲「優良讀物選介」及「好書大家讀」肯定的出版品，包括《第十三事件簿-你所不知道的十三行》以奇幻考古偵探隊視角，運用科技破解史前遺跡謎團；《青銅兄弟的故事》為國內首冊青銅刀柄專書，記錄11件青銅刀柄的身世之謎，透過簡單易懂的考古知識單元，認識臺灣史前文化內涵；《遇見骨早人》由清華大學副教授邱鴻霖執筆，帶領讀者化身人骨考古學家助手，解密古代人類的生活型態與健康狀況；《水牛悠尾的煩惱》則以動物冒險故事，描繪臺灣史前陸橋的風貌，適合親子共讀。

不只實體書籍，十三行博物館讓更特別於「十三行數位博物館」電子書專區開放超過40冊精選書籍免費下載，考古知識觸手可及！內容涵蓋考古學術專業期刊、博物館永續計畫、文化旅遊探索與科普教育，適合各年齡層閱讀。其中還包含結合本土語言教育的台語版考古繪本，透過趣味插圖與語音導讀，讓孩子們在學習臺灣史前文化的同時，也能認識本土語言的美好，打造兼具知識性與趣味性的學習體驗。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，閱讀是深入理解文化的重要途徑，十三行透過實體與數位出版品，打破知識取得的地域限制，讓每個人都有平等機會接觸文化知識，培養終身學習的能力。這些考古知識不分年齡、族群，都能帶給讀者新的視野與思維，這正是文化平權最美好的實踐。誠摯邀請民眾把握優惠期間購書，並親臨十三行博物館觀察文物，讓閱讀與實境體驗相得益彰，感受考古發現的豐富內涵。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲十三行博物館閱讀節揭史前文化之謎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲世界閱讀日當周購書更加碼送文物造型書籤。.

▲十三行博物館閱讀節揭史前文化之謎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲「十三行數位博物館」電子書專區開放超過40冊精選書籍免費下載。.

【更多新聞】

►基隆廟口「餓肚搶匪」遭熱血男飛奔壓制　輪椅女感動：幸好有他

►半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

►安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

►阿北喝超醉！停車場撞牆還「狂催油門」燒胎　濃煙灌滿大樓

►愛心發票被盜領101萬　基隆創世：兌獎不再經手志工

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈慶京「為最後榮譽奮戰」不認罪　險被法官逐出法庭
大甲媽回鑾駐駕北斗奠安宮！萬人齊喊：進喔、進喔
125％關稅重捶中國！川普最新回應「不會等習近平讓步」
金賽綸被爆熱吻片…家屬怒打臉「和女友人在家中」
快訊／關稅衝擊！國民黨4項聲明曝　開放陸客、普發一萬提振內需

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台鹽志工隊響應世界地球日！　健走打掃與社區共護環保

資深藝人獻愛八里教養院　院生燦笑合唱〈快樂天堂〉

美重稅掀全球市場重整　陳亭妃：台灣切入市場、重塑競爭地位開新機

用路人注意！台北橋今晚8時起部分封閉　施工交管措施一次看

新北五股環保藝術公園新地標　特色跨河景觀橋8月底完工

青銅刀柄、人骨解密！十三行博物館閱讀節揭史前文化之謎

蘆洲光華段停車場動工　將增910格汽機車位

文昌帝君加持學子　關山天后宮舉行升學祈福儀式

嘉義民雄雙福社區服務揭牌 　吳鳳科大運休系投身服務

行人、駕駛注意！　台東警交通大執法再上路

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

台鹽志工隊響應世界地球日！　健走打掃與社區共護環保

資深藝人獻愛八里教養院　院生燦笑合唱〈快樂天堂〉

美重稅掀全球市場重整　陳亭妃：台灣切入市場、重塑競爭地位開新機

用路人注意！台北橋今晚8時起部分封閉　施工交管措施一次看

新北五股環保藝術公園新地標　特色跨河景觀橋8月底完工

青銅刀柄、人骨解密！十三行博物館閱讀節揭史前文化之謎

蘆洲光華段停車場動工　將增910格汽機車位

文昌帝君加持學子　關山天后宮舉行升學祈福儀式

嘉義民雄雙福社區服務揭牌 　吳鳳科大運休系投身服務

行人、駕駛注意！　台東警交通大執法再上路

藍邀討論關稅對策邱臣遠放鴿子？　朱立倫：各縣市意見都容納其中

台鹽志工隊響應世界地球日！　健走打掃與社區共護環保

羅伯派汀森《米奇17號》挑戰雙重人格　炸裂演技「靠動漫和韓影」

高宇杰超前長打破僵局　兄弟4比1擊退味全收下5連勝

資深藝人獻愛八里教養院　院生燦笑合唱〈快樂天堂〉

金秀賢公開聊天紀錄鑑定報告！　「9年前訊息同人機率僅8%」

美重稅掀全球市場重整　陳亭妃：台灣切入市場、重塑競爭地位開新機

雷米馬利克被笑「科技宅男」當不了殺手！　《復仇反擊戰》首波評論解禁

國民黨15縣市長共商關稅對策　謝國樑喊話朝野團結形成台灣共識

朝野應對關稅戰罷免踩煞車？　朱立倫：民眾清楚誰是為政黨之私

川普嗨喊：全球都在排隊拍我馬屁！　跪求我跟他們談判

地方熱門新聞

關稅重擊台南水產養殖業　業者悲嘆「只能收了」

新北「這商店街」如今空無一人

快訊／中橫便道8.2K崩塌　明晨搶修

桃園公部門暑期工讀　提供大專生400名額

桃園市114學年度國中小新生　線上報到日程

中壢區龍岡、舊明活動中心　增建工程停擺　

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館成生態新亮點

建設公司欠稅罰1214萬元拒繳實際負責人管收獲准

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

迎母親節　統領推出桃園首店、特惠抽大獎

波蜜認基隆女中候車亭　邱佩琳：蔬果設計成通勤亮點

二手家電行深夜突傳火警　勇消10多分鐘控制撲滅

國軍左營總醫院邀美和科大護理系學生加入

狂傳美照誘惑詐騙！阿北崩潰想把手機摔了

更多熱門

相關新聞

土庫鎮立圖書館夜宿體驗　讓孩子們的夢想再次啟航

土庫鎮立圖書館夜宿體驗　讓孩子們的夢想再次啟航

圖書館不只是借書的地方，更能成為孩子冒險與夢想的起點。土庫鎮立圖書館馬光分館去年辦理「夜宿圖書館–來去圖書館住一晚」活動，大受好評，即將在今年春天迎來第二屆，再次攜手馬光國小附設幼兒園，將於4月11日至12日舉辦一場結合閱讀、遊戲與生活教育的夜宿體驗。

台南4校勇奪閱讀磐石獎展現閱讀實踐力

台南4校勇奪閱讀磐石獎展現閱讀實踐力

如果「悲傷」有色彩是什麼顏色？

如果「悲傷」有色彩是什麼顏色？

小川糸《超簡單熱壓三明治》

小川糸《超簡單熱壓三明治》

《一隻狗的遺囑》把愛延續下去

《一隻狗的遺囑》把愛延續下去

關鍵字：

考古十三行博物館閱讀文物古文明

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

獨／速食店少女遭性侵亡　涉案人全身而退原因曝

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

他周二說要存千張1檔股「今天大漲近20%」

超哥超派鐵拳揍爆Toyz　遭判刑6月

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

「越老越富」星座Top 3

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

因應關稅衝擊　卓榮泰拍板延長繳稅期限

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

即／台中大樓鷹架嚴重前傾　道路封閉管制中

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面