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【廣編】母親節送什麼？義百代餐廳推限定「寵愛媽媽套餐」　鮮花、美食、合照三重獻禮讓媽媽笑開懷

義百代,利百代,寵愛媽媽套餐。（圖／利百代提供）

▲台北人氣義式餐廳「義百代」，今年特別推出母親節限定四人套餐。

圖、文／利百代提供

一年一度的母親節即將到來，你想好怎麼寵愛這位最重要的女人了嗎？台北人氣義式餐廳「義百代」，今年特別推出母親節限定四人套餐（4/26~5/17），不只提供豐盛美食，更貼心加碼「鮮花」、「紀念合照」雙重贈禮，打造充滿儀式感的一日寵愛體驗，讓媽媽不只感動在朋友圈，更感受到你真切的陪伴與用心。

義百代,利百代,寵愛媽媽套餐。（圖／利百代提供）

▲母親節限定套餐藏滿溫柔細節。

用美食與陪伴說愛！母親節限定套餐藏滿溫柔細節

義百代餐廳以高人氣義式料理聞名，主打以新鮮食材與精緻擺盤打造道道誠意料理，此次母親節限定四人套餐將於 4 月 26日起至 5 月17日限時推出，內容包含：主廚卡門煙燻海鮮燉飯、炭烤頂級戰斧豬排、孜然松阪豬南瓜沙拉、義式濃湯與甜點，每一道都經過設計與試味，兼顧媽媽們喜愛的清爽、健康與飽足感。餐後更有特製手工甜點搭配咖啡或花果茶，為整場用餐畫下完美句點。

打卡送花、合照帶回家！專屬回憶一手包辦

不只吃得好，義百代還要讓媽媽笑得開心。凡於母親節活動期間預約四人套餐用餐，餐廳將贈送一束康乃馨，象徵孩子的感謝與愛意，由專人協助拍攝家庭合照，照片當日印製完成，讓每位媽媽都能將與家人共度的溫馨時光帶回家。

義百代表示，「母親節是專屬於媽媽的節日，我們希望來店的每位媽媽都能被好好款待，也透過美食、花束、合影這些簡單卻有溫度的元素，讓這一天變得更有意義。」

義百代,利百代,寵愛媽媽套餐。（圖／利百代提供）

▲母親節特別四人套餐3880元。

預約熱潮湧現　即日起開放Inline線上訂位

受到過去幾年疫情影響，許多家庭錯過了與媽媽共度佳節的機會，今年義百代推出的母親節套餐活動甫開放就吸引不少顧客關注，許多民眾已搶先透過Inline平台預約時段。餐廳也提醒民眾，活動期間預約採限量制，建議儘早預訂以免向隅。

義百代,利百代,寵愛媽媽套餐。（圖／利百代提供）

▲母親節特別四人套餐2880元。

給媽媽一份不只在相片裡的感動

她是這個家的守護者，是從女孩蛻變為母親的那個人。今年，就用一頓飯的時間，把手機放下，和媽媽好好聊聊。別讓母親節只剩下一句LINE訊息或一張限動打卡照，讓我們用行動，寵愛她最值得的模樣。

訂位資訊►https://inline.app/booking/-O1PvvlKVVtrp71E1U7B:inline-live-3

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