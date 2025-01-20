廟宇拜拜冷知識大考驗！「神明、宮廟」你又知多少？利百代神明保庇鉛筆2代

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每逢農曆新年，台灣各地廟宇總是擠滿了虔誠的信眾，祈求新的一年平安順利！即新聞小編雅憶來到了松山奉天宮討吉利感受濃厚的年節氛圍，並帶來一項特別的開運小物「利百代神明保庇鉛筆」套組，這組精美的鉛筆套組印有觀世音菩薩、註生娘娘、威風凜凜的下壇將軍（虎爺）、天界之主玉皇大帝、醫神保生大帝以及哪吒三太子（中壇元帥）等六位神明的Q版可愛形象，彷彿將神明的庇佑化為日常，隨時守護著我們的生活，為新的一年增添滿滿的正能量！

即新聞小編雅憶更在香火鼎盛的松山奉天宮周邊，進行一場趣味橫生的「廟宇文化冷知識問答」，尋找最懂台灣廟宇文化，最具福氣的「小福星」，究竟誰能脫穎而出呢！

松山奉天宮這座香火鼎盛的廟宇，主祀著至高無上的玉皇大帝，同時也供奉著慈悲為懷的觀世音菩薩、掌管生育與健康的註生娘娘、為眾生牽紅線的月老，以及守護家宅平安的威風凜凜虎爺。這裡不僅是信眾祈福的聖地，更是許多人許下新年願望的地方，無論是單身朋友渴望找到真愛，還是已婚伴侶祈求家庭幸福美滿，或是為家人祈求健康平安、事業順利，都能在這裡感受到滿滿的祝福與希望，新年期間，絡繹不絕的人潮，更見證了松山奉天宮在台灣人心目中的重要地位，以及人們對美好未來的殷切期盼。

接著隨機找路人進行冷知識問答時間，第一題先暖身，問「觀音手上的瓶子裡裝什麼」，從年輕人到長輩，幾乎人人答對，答案正是代表慈悲與淨化的「甘露水」！看來，觀音菩薩的慈悲形象早已深入人心。第二題開始難度提升，「註生娘娘主要掌管、保佑哪一方面「？年輕一代多半只知道求子拜註生娘娘，但長輩則清楚地指出，註生娘娘也掌管著全家人的「健康」，那麼，想祈求順利生產、闔家平安健康，應該準備什麼供品呢？答案是麻油和雞蛋，這一題答對率卻只有五成，看來大家對註生娘娘的供品習俗，還有進一步了解的空間。

接下來，挑戰題來啦！「香火鼎盛的松山奉天宮，究竟建於何年？」許多民眾都只能回答「很久了」，只有位90多歲的奶奶，憑藉著長年累積的記憶，準確地說出答案：1954年！緊接著，關於廟宇中常見的神祇，也設計了幾個問題，虎爺（下壇將軍）通常會在哪裡？答案是土地公的神桌下方，這個問題大多數人都答對了。而保生大帝作為醫神、藥王，掌管健康，大家對祂的熟悉度也相當高，但當問到保生大帝的特殊供品時，卻讓許多人陷入沉思…

最後一題，考驗你的信仰深度！「保生大帝的供品中，哪一樣特別象徵著健康？」許多人一時間答不出來，在小編提示「符水」後，才有人想起符水通常會與抹草、芙蓉、艾草等植物綁在一起，作為保生大帝的特殊供品，象徵著驅邪避凶、保佑健康。這場冷知識問答，讓我們更深入了解台灣獨特的廟宇文化！

你知道嗎？台灣廟宇大門前的石獅子有雌雄之分，右邊才是雄性！在松山奉天宮的廟宇冷知識問答中，有位民眾接連答對，獲得Q版觀世音菩薩神明保庇鉛筆！而90歲的奶奶答對多題，獲得玉皇大帝神明保庇鉛筆，其他參與者獲得虎爺、保生大帝神明保庇鉛筆，讓大家對廟宇知識更加有興趣。

來到松山奉天宮，體驗滿滿新年祈福氣氛！利百代特別打造的神明保庇鉛筆，每一支都印有6位神明的Q版形象，用鉛筆的時候就像神明隨時守護在身邊，帶來平安與福樂，希望這組神明保庇鉛筆能實現心中願望，給人勇氣接受新挑戰，新的一年充滿幸福與樂趣！