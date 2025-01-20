　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

廟宇拜拜冷知識大考驗！「神明、宮廟」你又知多少？利百代神明保庇鉛筆2代

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

每逢農曆新年，台灣各地廟宇總是擠滿了虔誠的信眾，祈求新的一年平安順利！即新聞小編雅憶來到了松山奉天宮討吉利感受濃厚的年節氛圍，並帶來一項特別的開運小物「利百代神明保庇鉛筆」套組，這組精美的鉛筆套組印有觀世音菩薩、註生娘娘、威風凜凜的下壇將軍（虎爺）、天界之主玉皇大帝、醫神保生大帝以及哪吒三太子（中壇元帥）等六位神明的Q版可愛形象，彷彿將神明的庇佑化為日常，隨時守護著我們的生活，為新的一年增添滿滿的正能量！

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

即新聞小編雅憶更在香火鼎盛的松山奉天宮周邊，進行一場趣味橫生的「廟宇文化冷知識問答」，尋找最懂台灣廟宇文化，最具福氣的「小福星」，究竟誰能脫穎而出呢！

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

松山奉天宮這座香火鼎盛的廟宇，主祀著至高無上的玉皇大帝，同時也供奉著慈悲為懷的觀世音菩薩、掌管生育與健康的註生娘娘、為眾生牽紅線的月老，以及守護家宅平安的威風凜凜虎爺。這裡不僅是信眾祈福的聖地，更是許多人許下新年願望的地方，無論是單身朋友渴望找到真愛，還是已婚伴侶祈求家庭幸福美滿，或是為家人祈求健康平安、事業順利，都能在這裡感受到滿滿的祝福與希望，新年期間，絡繹不絕的人潮，更見證了松山奉天宮在台灣人心目中的重要地位，以及人們對美好未來的殷切期盼。

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

接著隨機找路人進行冷知識問答時間，第一題先暖身，問「觀音手上的瓶子裡裝什麼」，從年輕人到長輩，幾乎人人答對，答案正是代表慈悲與淨化的「甘露水」！看來，觀音菩薩的慈悲形象早已深入人心。第二題開始難度提升，「註生娘娘主要掌管、保佑哪一方面「？年輕一代多半只知道求子拜註生娘娘，但長輩則清楚地指出，註生娘娘也掌管著全家人的「健康」，那麼，想祈求順利生產、闔家平安健康，應該準備什麼供品呢？答案是麻油和雞蛋，這一題答對率卻只有五成，看來大家對註生娘娘的供品習俗，還有進一步了解的空間。

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

接下來，挑戰題來啦！「香火鼎盛的松山奉天宮，究竟建於何年？」許多民眾都只能回答「很久了」，只有位90多歲的奶奶，憑藉著長年累積的記憶，準確地說出答案：1954年！緊接著，關於廟宇中常見的神祇，也設計了幾個問題，虎爺（下壇將軍）通常會在哪裡？答案是土地公的神桌下方，這個問題大多數人都答對了。而保生大帝作為醫神、藥王，掌管健康，大家對祂的熟悉度也相當高，但當問到保生大帝的特殊供品時，卻讓許多人陷入沉思…

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

最後一題，考驗你的信仰深度！「保生大帝的供品中，哪一樣特別象徵著健康？」許多人一時間答不出來，在小編提示「符水」後，才有人想起符水通常會與抹草、芙蓉、艾草等植物綁在一起，作為保生大帝的特殊供品，象徵著驅邪避凶、保佑健康。這場冷知識問答，讓我們更深入了解台灣獨特的廟宇文化！

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

你知道嗎？台灣廟宇大門前的石獅子有雌雄之分，右邊才是雄性！在松山奉天宮的廟宇冷知識問答中，有位民眾接連答對，獲得Q版觀世音菩薩神明保庇鉛筆！而90歲的奶奶答對多題，獲得玉皇大帝神明保庇鉛筆，其他參與者獲得虎爺、保生大帝神明保庇鉛筆，讓大家對廟宇知識更加有興趣。

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

來到松山奉天宮，體驗滿滿新年祈福氣氛！利百代特別打造的神明保庇鉛筆，每一支都印有6位神明的Q版形象，用鉛筆的時候就像神明隨時守護在身邊，帶來平安與福樂，希望這組神明保庇鉛筆能實現心中願望，給人勇氣接受新挑戰，新的一年充滿幸福與樂趣！

▲▼廟宇,拜拜,利百代,神明保庇鉛筆。（圖／取自影片）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄4月女嬰遭棄7天　活活餓死
最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買
刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲
邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️E
又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻
林葉亭85歲失智父走失第5天　警消擴大「6路搜索」動員32人
美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲
快訊／雙載電動車與貨車相撞　騎士送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】利百代實物捐贈　台大新月台整修變紀念品旗艦店

全家「吉伊卡哇咖啡杯」來了！超限量杯塞吊飾萌爆　開賣時段公布

【廣編】麗寶新春三重奏　樂園抽大獎、雙人月光票、新春福袋搶好康

Coupang酷澎年貨節省錢攻略！再搶幫寶適驚喜價　用國泰CUBE神卡回饋最高達13.3%

焦糖冰奶茶買1送1！麥當勞APP本周優惠出爐　小薯下殺10元

頭皮也要抗老？　醫師建議逆齡的關鍵成分

廟宇拜拜冷知識大考驗！「神明、宮廟」你又知多少？利百代神明保庇鉛筆2代

超商糖果「秤斤論兩賣」再69折！買咖啡6折還送「台灣尚讚」春聯

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

全家「吉伊卡哇咖啡杯」來了！超限量杯塞吊飾萌爆　開賣時段公布

【廣編】麗寶新春三重奏　樂園抽大獎、雙人月光票、新春福袋搶好康

Coupang酷澎年貨節省錢攻略！再搶幫寶適驚喜價　用國泰CUBE神卡回饋最高達13.3%

焦糖冰奶茶買1送1！麥當勞APP本周優惠出爐　小薯下殺10元

頭皮也要抗老？　醫師建議逆齡的關鍵成分

廟宇拜拜冷知識大考驗！「神明、宮廟」你又知多少？利百代神明保庇鉛筆2代

超商糖果「秤斤論兩賣」再69折！買咖啡6折還送「台灣尚讚」春聯

死囚黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程

國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申「刪0元」：是凍結十分之一預算

川普幣重跌45％！梅蘭妮亞迷因幣吸金　比特幣也失守10萬美元

愛家院長捲師生戀！「牽手回家」全被拍　大葉大學兩點聲明　

美麗島民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

過年仍處呼吸道傳染病流行期！北市開設886診次防疫門診

川普2.0掀科技巨浪　晶片製造回歸、AI監管放鬆

川普24日視察加州野火災區　就任總統後首個訪察行程

檢察官逼美女證人上床！丟官躲台中當無照律師　寫訴狀不敢出庭

【廣編】長虹建設李文造董事長回饋母校　以三峽國小建築營落實SDGs永續概念

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

消費熱門新聞

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

摩斯最新4款春遊系列周邊小物來了

東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章

麥當勞APP本周限定優惠出爐

冷知識大考驗利百代神明保庇鉛筆

7-11推迪士尼「壞貓魯斯佛」周邊

網友瘋傳「脫單財運雙開花」太神了

小家庭微醺風尚星級年菜佐麥卡倫

頭皮也要抗老？　醫師建議逆齡的關鍵成分

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

2025新春福袋懶人包！超商、超市量販拼手氣

Coupang酷澎年貨節省錢攻略！

開箱必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」！

7-11「買1送1」狂撒、全家奶昔半價喝！

更多熱門

相關新聞

2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

台灣指標性文具品牌「利百代」，已經持續舉辦多屆兒童繪圖比賽，直至去年已共達到21屆的比賽活動，致力於增進親子間的連結與互動。而近年來利百代除了持續關注孩童的美術發展外，2025年更是擴大到關懷弱勢團體的精神，新增全新組別參與其中，讓「2025利百代之星繪畫比賽」添增更多溫暖。

過年怎麼增加儀式感？　網喊2件事必做

過年怎麼增加儀式感？　網喊2件事必做

拜財神爺改用蛋捲！她曝2大含意：錢財一直來

拜財神爺改用蛋捲！她曝2大含意：錢財一直來

柯文哲拜完隔天被羈押！新竹都城隍廟低調回應

柯文哲拜完隔天被羈押！新竹都城隍廟低調回應

關鍵字：

廟宇拜拜利百代神明保庇鉛筆

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

全台最大玫瑰花園免費開園

警消200人尋父！林葉亭淚揭4天搜救進度

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

孫生帶白嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露大長腿」

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面