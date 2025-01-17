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【廣編】分享生活的「笑料」！2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

▲▼利百代,繪畫比賽,親子互動,社會關懷,美感。（圖／利百代提供）

▲受到許多大小朋友期待的「2025利百代之星繪畫比賽」，今年的主題為「笑料馬戲團」！

圖、文／利百代提供

台灣指標性文具品牌「利百代」，已經持續舉辦多屆兒童繪圖比賽，直至去年已共達到21屆的比賽活動，致力於增進親子間的連結與互動。而近年來利百代除了持續關注孩童的美術發展外，2025年更是擴大到關懷弱勢團體的精神，新增全新組別參與其中，讓「2025利百代之星繪畫比賽」添增更多溫暖。

「2025利百代之星繪畫比賽」主題為「笑料馬戲團」，以每位參賽者生活中共同的情感-曾經在生活中發生或發現的好笑回憶，用不受拘束、不限塗色媒材等自由創作下，完成屬於自己的美術作品。笑料馬戲團主題含義在於繪製的途中回想起自己每個年紀令人感到好笑及愉快的當下，作為靈感並使用利百代的畫筆，揮灑出更多的美學與表達潛能。希望每個人從生活中尋找美感，是我們今年的繪畫比賽的期許。

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利百代之星繪圖比賽，首次擴大規模與組別
還記得上次開懷大笑是為了什麼事情嗎？雖說目前科技飛快的發展，讓孩子們都與3C產品日日相伴，但孩子們天真無邪且憨傻呆萌的童心依然存在，在日常生活中常常因為一些無心的舉動，而鬧得家中或是同儕中哄堂大笑，這一陣笑聲，不但能讓孩子自己的身心靈感到快樂與放鬆，同時也感染了整個周遭的人、事、物都擁有無比幸福與美好的氛圍。

利百代繪畫比賽活動小組表示，今年特別新增了國中組別和天使組別（身心障礙組），除了擴大參賽的年紀外也實踐企業精神關懷社會中的弱勢族群。利百代這次更是讓參賽獎品升級，頒獎典禮也與國立傳藝中心合作，在這個夏天親子一同前往增加更多美好回憶。

為了此份幸福能擴大傳遞給更多的人們，利百代想號召所有小朋友們一同與我們分享，自己在生活中曾經經歷過最好笑的事情，或是自己本身做過最出糗的爆笑舉動是什麼？讓這件日常中微不足道的小事，成為向世界傳遞快樂能量的一齣戲！

2025利百代之星繪畫比賽活動網址：https://www.libertypainting.com.tw/activity

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