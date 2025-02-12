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你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？超中肯測驗算出你們「愛得甜還是愛得累」

消費中心／綜合報導

一年一度的西洋情人節又來了！準備好接受愛情真相考驗了嗎？還在幻想自己和另一半是王子與公主的童話故事？醒醒吧！現實情侶的世界可是充滿了吵架、誤會與各種「愛情事故」！現在就讓ETtoday期間限定的《情人節話題測驗》揭開你們的感情面紗，看看你和另一半到底是天作之合還是歡喜冤家？

▲▼ 心測,心理測驗,情人節,2025,鉛筆,毒蛇,愛情誤語,利百代,測驗,情侶,ETtoday。（圖／資料照）

今年的情人節是甜蜜還是災難？平日看似穩定又順利的感情，真的是美好戀曲還是危機暗湧？現在就讓我們對自己誠實、認真選出對應答案，好好面對你和另一半的愛情到底是哪一種「災難現場」！

情境題Let’s Go！

題目1／你們約會時，最容易因為什麼小事而爭吵？

▲▼ 心測,心理測驗,情人節,2025,鉛筆,毒蛇,愛情誤語,利百代,測驗,情侶,ETtoday。（圖／資料照）

吃什麼這個宇宙難題，永遠無法快速決定！（積分0）
另一半時間觀念太差，永遠都在等待遲到的他/她！（積分1）
完全不太會吵架，到底有什麼好吵的？（積分2）

題目2／對於你們的感情，身邊的朋友最常怎麼形容？

▲▼ 心測,心理測驗,情人節,2025,鉛筆,毒蛇,愛情誤語,利百代,測驗,情侶,ETtoday。（圖／資料照）

真的歡喜冤家，一刻都安靜不下來（積分0）
雖然偶爾吵架，但很快就和好如初（積分1）
平靜如水，基本上沒什麼爭執，靠默契在過日子（積分2）

題目3／一起想要吃什麼的時候．通常情況是…?

▲▼ 心測,心理測驗,情人節,2025,鉛筆,毒蛇,愛情誤語,利百代,測驗,情侶,ETtoday。（圖／資料照）

對方什麼都說好，都說隨便，講了一堆又說不想吃！（積分0）
走在路上隨便選一家，不好吃就算了（積分1）
很好配合，很快就有共識且吃的很開心（積分2）

積分算好了嗎？
現在就往下看結果！

0～2分｜事故專業戶：吵得起來，愛得下去！
吵架對你們來說，簡直就和呼吸一樣自然。從吃什麼到做什麼，甚至連看誰先道歉都能成為戰場。這樣的相處模式彷彿每天都在拍愛情災難片，但這些「事故」卻也是你們感情中最真實、最具娛樂性的部分。別怕，這不是感情問題，而是你們專屬的愛情日常！

說到底，你們的每一次爭吵，背後都隱藏著對彼此的期待。正因為你們在乎對方，才會為小事斤斤計較。或許，在冷靜下來時，可以試著換位思考——這件事真的有那麼重要嗎？在每一場小戰役後能輕鬆說句「算了吧」，或笑著吐槽彼此，也是一種甜蜜的默契。

▲▼ 心測,心理測驗,情人節,2025,鉛筆,毒蛇,愛情誤語,利百代,測驗,情侶,ETtoday。（圖／資料照）

利百代【愛情誤語鉛筆】要跟你說
「愛情是騙術｜結婚是忍術｜離婚是算術。」
「兩個人相遇，不是故事就是事故。」
這些嗆辣金句正是為你們而生！無論每次的爭執有多麼火爆，記住——愛情不一定總是和諧如童話，偶爾的嗆聲與不合拍，正是你們深愛彼此的表現！現在就用「愛情誤語鉛筆」記錄下這些歡笑與吐槽，學會在每次事故後重建愛情，才是你們最甜蜜的課題！

3~4分｜柴米油鹽平淡型：小吵怡情，甜蜜升溫！
你們的感情，就像家常便飯一樣樸實無華，加點「火藥味」就很有提味的效果！兩人世界就算突然起了衝突，但速度之快、效率之高的和好能力，也讓你們的感情堪稱戀愛界的急救範本。或許有時候你們看起來像長不大的鬥嘴小孩，但事實上，這正是你們感情中的「酸甜苦辣」，少了哪個都不完整！

當你們試著在磨合中找到平衡，從「對手」變成「夥伴」，那些爭執就成了關係中最不可或缺的黏合劑。讓這些小摩擦，將你們的感情愈磨愈亮！

▲▼ 心測,心理測驗,情人節,2025,鉛筆,毒蛇,愛情誤語,利百代,測驗,情侶,ETtoday。（圖／資料照）

利百代【愛情誤語鉛筆】要跟你說
「人可以有很多夢，但結婚肯定是你的惡夢」
「遇見我是你的榮幸，遇見你是我的不幸。」
沒錯，日常生活難免有點無聊，柴米油鹽的世界裡，總藏著些微不足道的小矛盾。陷入衝突時難免會想，「為什麼我要受這種氣？」但每一次鬥嘴不正是推動了解的契機嗎？下一次爭吵後，就用「愛情誤語鉛筆」寫下彼此的真情流露，讓這些平凡又深刻的瞬間成為最珍貴的情人節紀念！

5~6分｜默契100靈魂同步型：不說話也懂，愛的最高境界！
你們的相處就像一對完美契合的齒輪，就連每天的行程都像內建了同一套導航系統。吃什麼、去哪裡、做什麼，完全不需要多費口舌討論，所有的決定只需要一個眼神、一個動作，彼此就能心領神會。這種「心有靈犀」的默契，簡直讓人羨慕到不行！

或許在旁人看來，這樣的感情模式過於平靜，但只有你們知道，這種無需多言的同步，其實就是一種最踏實的浪漫。你們的感情就像一條穩定的小溪，沒有波濤洶湧，卻能長久流淌，讓彼此的心更貼近。

▲▼ 心測,心理測驗,情人節,2025,鉛筆,毒蛇,愛情誤語,利百代,測驗,情侶,ETtoday。（圖／資料照）

利百代【愛情誤語鉛筆】要跟你說
「結婚需要勇氣，因為踏入墳墓不容易。」
「世界上人山人海，好多人都在邊走邊愛。」
即使擁有再多默契，愛情依然需要用心維繫。走過那些人山人海，你們找到了彼此，這本身就是一種難得的幸運與幸福！但請記住，再默契的感情，也需要偶爾加點新鮮感，才能讓愛情在穩定中依然保持甜蜜與驚喜。建議你們用「愛情誤語鉛筆」甜蜜留下小確幸、默契的瞬間，或給對方一封手寫信，寫下你無法用語言表達的情感，讓你們的愛情之路更加甜蜜，愈走愈長遠！

今年情人節，別再送猜得到的禮物了！
利百代「愛情誤語鉛筆」帶你們2025年大走花路
還在送巧克力、玫瑰花？這些東西能真正解決愛情問題嗎？嗆辣又療癒的利百代「愛情誤語鉛筆」才是今年最懂你們的情人節禮物，讓你用又毒又寵的語氣，對情人說出最真的心意。

▲▼ 心測,心理測驗,情人節,2025,鉛筆,毒蛇,愛情誤語,利百代,測驗,情侶,ETtoday。（圖／資料照）

吵架、冷戰、互嗆，每一次情人間的「愛情事故」都是生活的調味料！這些難忘又哭笑不得的瞬間，怎能沒有利百代「愛情誤語鉛筆」來一一記錄！在設計上，一盒六支的「愛情誤語鉛筆」，每支鉛筆上都印有毒舌金句，像是「愛情是騙術，結婚是忍術」這種超級吐槽的神語錄，讓你們每一次寫下吵架故事或筆戰時，保證都能笑到忘記吵架！

超實用的貼心三角筆桿設計，握感舒適，邊吵架邊寫小紙條一樣好寫順手，2B硬度筆芯滑順好寫，哪怕情緒再多也能隨筆尖盡情宣洩。2025年，無論有情人沒情人，每一支「愛情誤語鉛筆」都可以成為你愛情故事的吐槽擔當，幫你們勇敢面對每一次愛情事故，寫著寫著就能迎來美好花路。


哪裡買
https://www.libertycc.com.tw/products/84835
利百代官網
https://www.liberty.com.tw/tw/product/show.aspx?num=5561

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