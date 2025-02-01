台大開設紀念品旗艦店　NTU登機箱、棒球外套秒殺完售

▲台大紀念品旗艦店推出商品中，台大多功能登機箱與棒球外套被搶購秒殺。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大新生南路側門的新月台，歷經半年整修後去年底開幕，化身台大紀念品旗艦店，並推出各類紀念商品。台大指出，精品濾掛咖啡、香氛皂是前兩名熱賣商品，「新生書院帽T」為衣服類最受歡迎，另外要價近6千元的限量多功能登機箱，與1928元的限量棒球外套，開幕就秒殺完售，目前僅能預約，凸顯「台大」這品牌對師生與校友的超強吸引力。

位於台大新生南路側門的新月台，在利百代公司支持下，慷慨進行設計及整建的實物捐贈，歷經半年整修，化身為「NTU Hub & Store台大紀念品旗艦店」，並在去年12月27日正式開幕營運。

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旗艦店以2層空間營造不同的體驗，1樓為紀念品展售中心，2樓則打造為「新月台Café」，結合台大特色餐飲，透過味蕾感受校園文化，並不定期舉辦「作東新月台活動」進行交流，還有台大出版中心展售各類出版品。

▲台大紀念品旗艦店推出各類紀念商品。台大副校長丁詩同（右）還穿著印有台大的衣服。（圖／記者許敏溶攝）

台大副校長丁詩同指出，新月台也代表「新的月台」，歡迎師生和校友來此交流、交會，看看台大的新鮮事物，把記憶帶走，也把紀念品帶走。台大紀念品旗艦店是借鑒美國哈佛等世界名校都有紀念品店來販售大學特有紀念商品，更特別的是，這次全權由台大執行設計、行銷、發售，也會提供學生服務實習機會，。

台大紀念品旗艦店執行長陳玉慧表示，從去年底開始販售台大紀念品以來，獲得師生與校友搶購，最熱銷的前兩名商品為「手沖精品濾掛式咖啡」與「台大香氛皂」，前者短短20天賣出2千盒，而「新生書院帽T」則是衣服類最受歡迎，經典款棒球帽同樣受到喜愛。

▲▼台大紀念品旗艦店推出各類紀念商品。精品濾掛咖啡、香氛皂是前兩名熱賣商品。（圖／記者許敏溶攝）

另台大將在2028年迎來百歲校慶，陳玉慧指出，這次推出百歲紀念棒球外套，售價「1928元（台大1928年創校）」，300件在銷售第一天就被秒殺；另外要價5720元、限量100個的台大多功能登機箱，同樣是第一天就秒殺，目前僅能預約，凸顯「台大」這品牌對師生與校友的超強吸引力。

陳玉慧也預告，3月中旬的台大杜鵑花節，將會推出相關新品，未來也會再規劃推出寵物系列、野餐系列等台大商品，希望讓外界耳目一新，並展現台大特色。

▲▼位於台大新生南路側門的新月台，化身台大紀念品旗艦店，1樓販售各類紀念商品，2樓則提供餐飲。（圖／記者許敏溶攝）