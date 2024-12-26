　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】NTU Hub ＆ Store於臺大新月台開幕　匯聚師生同仁、校友與社區的新地標

▲▼NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店,利百代,國立臺灣大學。（圖／利百代提供）

▲NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店於27日正式開幕營運。

圖、文／利百代提供

國立臺灣大學於12月26日舉行「新月台整修工程捐贈典禮暨開幕茶會」，為嶄新的「NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店」揭開序幕。開幕揭牌儀式，由台大校長陳文章率副校長，以及多位院系師生參加，並邀請這次實體捐贈新月台整修工程的利百代國際實業股份有限公司董事長門田明輝，共同見證這歷史性的一刻。

位於臺大新生南路側門的新月台，在利百代公司的大力支持下，慷慨捐贈設計及施工團隊，歷經半年整修，化身為NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店，並將於27日正式開幕營運。旗艦店以兩層空間營造不同的體驗：一樓為紀念品展售中心，空間設計融入自然與簡約風格，提供舒適購物環境；二樓則打造為「新月台Café」，結合臺大特色餐飲，透過味蕾感受校園文化，並不定期舉辦「作東新月台活動」，創造更多價值與交流機會。

▲▼NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店,利百代,國立臺灣大學。（圖／利百代提供）

▲旗艦店內展售商品涵蓋臺大百歲限量紀念品、校園周邊商品及服飾等。

傳承歷史與創意，打造專屬於臺大的文化禮品

旗艦店內展售商品涵蓋臺大百歲限量紀念品、校園周邊商品及服飾等，設計靈感源自臺大校園的環境、動植物及文化特色，融合歷史底蘊與現代創意，提供獨具意義的禮品選擇。此外未來將規劃多元文化活動，包括創意工作坊及文化講座，進一步塑造以創意、傳承、創新為核心的交流平台。

推動永續發展，深化校園連結

臺大校長陳文章表示，NTU Hub & Store的設立不僅是校園新亮點，也期望促進校友、國際與社區之間的深度連結，增強校友對母校的認同感。利百代國際實業董事長門田明輝亦表示，能參與臺大的文化建設深感榮幸，期待透過支持這項計畫，推動教育與創意的永續發展，回饋社會。

▲▼NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店,利百代,國立臺灣大學。（圖／利百代提供）

▲NTU Hub & Store不僅是一家紀念品店，更是一個集結創意、文化與交流的全新地標。

NTU Hub & Store不僅是一家紀念品店，更是一個集結創意、文化與交流的全新地標，誠摯邀請全體師生、校友以及附近的鄰居們，親臨感受臺大的獨特魅力。今天參與開幕活動的還包括臺大校友創辦的騰雲科技服務股份有限公司（Turn Cloud）董事長梁基文、優派國際（ViewSonic）董事長朱家良、及臺大產學交流發展協會理事長翁素蕙等人，共同見證這座臺大新地標的重生與再出發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
搶先爆料「1500」USB！　三立女記者：公道該還給我了
館長看完起訴書！呱吉「我覺得好屌」這麼能讀書：我的寫手還在讀
柯文哲涉貪遭求刑28年半　朱立倫盼司法不要有政治考量
蔡壁如請辭快閃市政顧問　中市府今發布辭職令
快訊／北院預計晚間6點半召開接押庭
檢認柯文哲收賄1710萬　起訴書竟寫某時某地
小草北檢外排出「6大字」！　筆劃太多變這樣
主播盧秀芳拋震撼彈　「接下中視董事長」
快訊／民眾黨發動了　「北檢前集結」
柯文哲硬碟內的秘密曝！　宛如「個人編年史」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文具老牌「利百代」攜手百年企業「黑松」發送聖誕福音

貨輪「阿諾」擱淺超過4個月　航港局今移除：裁罰船東並追償

謝平安家年華登場！席開305桌破萬人湧進永靖作客「呷平安」

暗示好感的15個小動作！手心冒汗、歪頭傾聽、腳尖方向透露他的真心

明變天「全台有雨」先濕後乾　周日冷翻低溫破10度

館長稱看完起訴書「沒有挺錯人」　李正皓酸：你確定看得懂？

柯文哲親自拿1500萬賄款！網驚「1句話超怪」：真是壞透了

館長看完起訴書！呱吉「我覺得好屌」這麼能讀書：我的寫手還在讀

回到家人懷抱？游盈隆：如無意外「柯文哲今天傍晚重獲自由」

民團批「老人免繳健保費」修法　恐釀3大惡果深化世代對立

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

楊祐寧「一年沒工作」專心當家庭主夫！　心疼老婆「掉一塊肉」:生孩子付出很多

貨輪「阿諾」擱淺超過4個月　航港局今移除：裁罰船東並追償

謝平安家年華登場！席開305桌破萬人湧進永靖作客「呷平安」

暗示好感的15個小動作！手心冒汗、歪頭傾聽、腳尖方向透露他的真心

明變天「全台有雨」先濕後乾　周日冷翻低溫破10度

館長稱看完起訴書「沒有挺錯人」　李正皓酸：你確定看得懂？

柯文哲親自拿1500萬賄款！網驚「1句話超怪」：真是壞透了

館長看完起訴書！呱吉「我覺得好屌」這麼能讀書：我的寫手還在讀

回到家人懷抱？游盈隆：如無意外「柯文哲今天傍晚重獲自由」

民團批「老人免繳健保費」修法　恐釀3大惡果深化世代對立

【廣編】NTU Hub ＆ Store於臺大新月台開幕　匯聚師生同仁、校友與社區的新地標

貨輪「阿諾」擱淺超過4個月　航港局今移除：裁罰船東並追償

行政院2025年17項新制一次看　最低薪資調漲、軍公教調薪3％

侯怡君雨天遭小三「推下山坡撞樹」昏迷　一人分飾兩角網給好評！

韓網票選「2024韓國最美女演員」　宋慧喬只排第3、蔡秀彬爆紅拿下冠軍

謝平安家年華登場！席開305桌破萬人湧進永靖作客「呷平安」

謝盈萱聖誕節在家「上吐下瀉」疑食物中毒　曝跨年計畫一個人過！

AV女優生下「繼兄的孩子」！曝戀情挨轟噁心　不畏酸民曬全家福

LIVE／北院18：30開接押庭　民眾黨場外集結「公開審理、釋放柯P」

日本放寬中國公民入境簽證條件　新設「10年觀光簽」！招攬富人訪日

京華城、政治獻金　2案11個人「量刑一次看」！柯文哲遭求刑28年半

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

看完起訴書　館長喊：很驕傲，我沒挺錯人

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

快訊／16:08地震　北部有感搖晃

證據只有「某時某地 Excel 1500」　PTT喊瞎：金流在哪？

未有效糾正性騷被重罰100萬　麥當勞：虛心接受

八點檔女神脫了！　小蠻腰有彩蛋

柯文哲在住家地下室「收500萬現金」

快訊／16:08台灣東部海域規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

快訊／23:43東部海域規模4.3地震　北台灣深夜搖晃

更多熱門

相關新聞

造訪台北歷代最夯地點跨時代知識

造訪台北歷代最夯地點跨時代知識

最近全民都沈浸在周杰倫演唱會的魅力之中！周董用他的音樂與舞台魅力勾起一波強烈的懷舊情懷，粉絲聽著那些熟悉的旋律，回憶起青春時光。趁著復古風潮，街訪突即隊展開一場穿越之旅，走訪台北不同时代的經典地標，隨機採訪路人，挑戰他們對過去流行文化的記憶與認識，看看跨世代對話能擦出什麼火花。

利百代與萊爾富聯手打造平鎮新地標　彰顯企業社區共融精神

利百代與萊爾富聯手打造平鎮新地標　彰顯企業社區共融精神

利百代攜手黑松發送聖誕福音

利百代攜手黑松發送聖誕福音

街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

Podcast新世代！首屆利百代小小播客大賽精彩落幕

Podcast新世代！首屆利百代小小播客大賽精彩落幕

關鍵字：

NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店利百代國立臺灣大學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

看完起訴書　館長喊：很驕傲，我沒挺錯人

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

即／柯文哲168頁起訴書全文來了

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面