【廣編】NTU Hub ＆ Store於臺大新月台開幕　匯聚師生同仁、校友與社區的新地標

▲NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店於27日正式開幕營運。

圖、文／利百代提供

國立臺灣大學於12月26日舉行「新月台整修工程捐贈典禮暨開幕茶會」，為嶄新的「NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店」揭開序幕。開幕揭牌儀式，由台大校長陳文章率副校長，以及多位院系師生參加，並邀請這次實體捐贈新月台整修工程的利百代國際實業股份有限公司董事長門田明輝，共同見證這歷史性的一刻。

位於臺大新生南路側門的新月台，在利百代公司的大力支持下，慷慨捐贈設計及施工團隊，歷經半年整修，化身為NTU Hub & Store臺大紀念品旗艦店，並將於27日正式開幕營運。旗艦店以兩層空間營造不同的體驗：一樓為紀念品展售中心，空間設計融入自然與簡約風格，提供舒適購物環境；二樓則打造為「新月台Café」，結合臺大特色餐飲，透過味蕾感受校園文化，並不定期舉辦「作東新月台活動」，創造更多價值與交流機會。

▲旗艦店內展售商品涵蓋臺大百歲限量紀念品、校園周邊商品及服飾等。

傳承歷史與創意，打造專屬於臺大的文化禮品

旗艦店內展售商品涵蓋臺大百歲限量紀念品、校園周邊商品及服飾等，設計靈感源自臺大校園的環境、動植物及文化特色，融合歷史底蘊與現代創意，提供獨具意義的禮品選擇。此外未來將規劃多元文化活動，包括創意工作坊及文化講座，進一步塑造以創意、傳承、創新為核心的交流平台。

推動永續發展，深化校園連結

臺大校長陳文章表示，NTU Hub & Store的設立不僅是校園新亮點，也期望促進校友、國際與社區之間的深度連結，增強校友對母校的認同感。利百代國際實業董事長門田明輝亦表示，能參與臺大的文化建設深感榮幸，期待透過支持這項計畫，推動教育與創意的永續發展，回饋社會。

▲NTU Hub & Store不僅是一家紀念品店，更是一個集結創意、文化與交流的全新地標。

NTU Hub & Store不僅是一家紀念品店，更是一個集結創意、文化與交流的全新地標，誠摯邀請全體師生、校友以及附近的鄰居們，親臨感受臺大的獨特魅力。今天參與開幕活動的還包括臺大校友創辦的騰雲科技服務股份有限公司（Turn Cloud）董事長梁基文、優派國際（ViewSonic）董事長朱家良、及臺大產學交流發展協會理事長翁素蕙等人，共同見證這座臺大新地標的重生與再出發。