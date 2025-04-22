頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

▲美國一名男子開車時失控自撞，導致「內部斬首」。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國一名男子發生嚴重車禍，由於撞擊力道過猛，導致「內部斬首」（internal decapitation），也就是頭顱與脊柱之間的韌帶與關節「完全分離」，但外部皮膚和肌肉組織依然相連的情況。幸好，在緊急手術之後，他不僅成功保住性命，如今也幾乎完全康復。

男子在Reddit發文分享「鬼門關走一遭」的經驗。2020年12月，他駕駛一輛皮卡時，為了閃避路上坑洞，整台車失控撞樹而翻覆。儘管全程意識清晰，「只記得我的脖子痛得要命」，緊急送醫之後，卻被醫師診斷出「內部斬首」。

醫師擔心，萬一傷勢惡化，進一步引發內出血、腦缺氧，恐怕導致永久性腦損傷，甚至死亡。除了「內部斬首」之外，男子顱底、左脛骨、4根肋骨也有骨折，手腕與腳踝扭傷。

▲外科醫師緊急動刀，成功搶回一命。（示意圖／CFP）



幸好，外科醫師緊急進行頸椎後融合手術（posterior occipito-cervical fusion），重新連接頭顱和脊椎的連接處，終於成功保住患者性命。男子裝上硬式護頸18周，並且接受5周的物理治療，在歷經漫長的康復之路後，如今已經返回工作崗位。

男子現在的頸部活動範圍大幅受限，無法抬頭或完全左右轉動，左臉與喉嚨也會出現肌肉痙攣，吞嚥藥物或特定食物有些困難，左膝經常疼痛，而且沒辦法奔跑。不過，他認為自己「還能夠活著非常幸運」，除了上述後遺症，大致上已經痊癒，而且沒有留下神經問題。

《每日郵報》報導，「內部斬首」大約50%病例致命，另一半的倖存患者，往往面臨嚴重神經損傷症狀，包括癱瘓、慢性疼痛、說話困難，無法在沒有幫助的情況下呼吸或吞嚥等。意外發生時，男子繫著安全帶，在激烈碰撞之際，身體仍能保持在正確位置，可能正是救命關鍵。