　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

▲▼ 公路護欄,道路,車禍。（圖／CFP）

▲美國一名男子開車時失控自撞，導致「內部斬首」。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國一名男子發生嚴重車禍，由於撞擊力道過猛，導致「內部斬首」（internal decapitation），也就是頭顱與脊柱之間的韌帶與關節「完全分離」，但外部皮膚和肌肉組織依然相連的情況。幸好，在緊急手術之後，他不僅成功保住性命，如今也幾乎完全康復。

男子在Reddit發文分享「鬼門關走一遭」的經驗。2020年12月，他駕駛一輛皮卡時，為了閃避路上坑洞，整台車失控撞樹而翻覆。儘管全程意識清晰，「只記得我的脖子痛得要命」，緊急送醫之後，卻被醫師診斷出「內部斬首」。

醫師擔心，萬一傷勢惡化，進一步引發內出血、腦缺氧，恐怕導致永久性腦損傷，甚至死亡。除了「內部斬首」之外，男子顱底、左脛骨、4根肋骨也有骨折，手腕與腳踝扭傷。

▲▼移植手術,心臟手術,手術。（圖／CFP）

▲外科醫師緊急動刀，成功搶回一命。（示意圖／CFP）

幸好，外科醫師緊急進行頸椎後融合手術（posterior occipito-cervical fusion），重新連接頭顱和脊椎的連接處，終於成功保住患者性命。男子裝上硬式護頸18周，並且接受5周的物理治療，在歷經漫長的康復之路後，如今已經返回工作崗位。

男子現在的頸部活動範圍大幅受限，無法抬頭或完全左右轉動，左臉與喉嚨也會出現肌肉痙攣，吞嚥藥物或特定食物有些困難，左膝經常疼痛，而且沒辦法奔跑。不過，他認為自己「還能夠活著非常幸運」，除了上述後遺症，大致上已經痊癒，而且沒有留下神經問題。

《每日郵報》報導，「內部斬首」大約50%病例致命，另一半的倖存患者，往往面臨嚴重神經損傷症狀，包括癱瘓、慢性疼痛、說話困難，無法在沒有幫助的情況下呼吸或吞嚥等。意外發生時，男子繫著安全帶，在激烈碰撞之際，身體仍能保持在正確位置，可能正是救命關鍵。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧一家4口遭約談　「獨漏哥哥」原因曝
兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大
快訊／雙罷劫領銜人15萬交保再遭傳訊　檢增加限制出境處分
快訊／女赴越南旅遊染麻疹！傳給同事　接觸者235人
王大陸結訓分發北市府　社會局「幫送公文」表現正常
快訊／康橋16歲學生昏迷指數3　有生命危險
快訊／康橋7學生遭撞　校方緊急發聲
「2男車內吻1女」畫面太激！尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集
快訊／兒目睹恐怖過程　賈永婕怒：車主太過分了！
關羽真實身高「不是207cm」！　專家挖出東漢尺…重測更高了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全天候監控北韓！　南韓第4顆軍事偵察衛星「成功發射」

87歲挪威王后「呼吸困難」　王室聲明：緊急空運送醫

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

狠課3500%重稅！美圍堵中資太陽能　東南亞四國淪「代工箭靶」

遊樂設施突故障！　13歲少年「甩飛2m高空」重摔落地

教宗方濟各病逝！從遺囑到選新教宗　6大關鍵流程一次看

黃海也要變南海？中國設巨型鋼平台　南韓專家憂「內海化」戰略

開戰3年多首次　普丁提議與烏克蘭進行「直接和平談判」

方濟各逝世！樞機主教今開會安排葬禮　新教宗最快這時出爐

教宗方濟各「工作到最後一刻」　臨終前一天行程曝光

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

全天候監控北韓！　南韓第4顆軍事偵察衛星「成功發射」

87歲挪威王后「呼吸困難」　王室聲明：緊急空運送醫

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

狠課3500%重稅！美圍堵中資太陽能　東南亞四國淪「代工箭靶」

遊樂設施突故障！　13歲少年「甩飛2m高空」重摔落地

教宗方濟各病逝！從遺囑到選新教宗　6大關鍵流程一次看

黃海也要變南海？中國設巨型鋼平台　南韓專家憂「內海化」戰略

開戰3年多首次　普丁提議與烏克蘭進行「直接和平談判」

方濟各逝世！樞機主教今開會安排葬禮　新教宗最快這時出爐

教宗方濟各「工作到最後一刻」　臨終前一天行程曝光

黑狗半夜發情亂衝　女騎士撞上「人狗雙亡」！飼主切割被打臉

全家人擠一間房！高中妹怨「我他X的都睡客廳」　網友吵翻了

AI模仿女兒聲音借錢　屏東內埔警阻詐...救回她60萬血汗錢

出口走不遠、高關稅難逃　陳燕木：選台商百大品牌轉拓展陸內銷

屈公病境外移入創18年新高！印尼感染最多　嚴重關節痛到無法行動

SBS首播收視冠軍出爐！　強壓《我的完美秘書》、《寶物島》

新北驚見動物煉獄！搜出5大袋「腐爛犬屍」　鐵鍊嵌肉驚悚畫面曝

連審13天！律師指「剴剴」會自傷　保母哭認：有體罰沒凌虐

快訊／雙罷劫領銜人朱磊15萬交保再遭傳訊　檢增加限制出境處分

兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

國際熱門新聞

川普又命令聯準會：立刻降息

方濟各離世！　聖母像竟「哭了」

中國早就開始貿易戰！　被抓包「美大豆進口」4成降到0

川普再轟Fed主席　美股狂瀉近千點

美現役最老太空人　生日返回地球

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

中國拒收波音737 MAX　馬航秒搶：賣給我

川普下令　全美降半旗

排除烏克蘭入北約　俄：令人滿意

川普凍結710億經費　哈佛大學提告反擊

川普再嗆Fed鮑爾　黃金飆破3400美元創新天價

教宗凌晨2時入殮　封聖典禮延後

不用唸大學也年薪百萬　好市多10高薪職位曝

梵蒂岡：教宗死因是腦中風昏迷心臟衰竭

更多熱門

相關新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

埤頭鄉今（22）日上午10時43分許發生一起嚴重車禍！康橋國際學校秀崗校區學生正進行「單車環島成年禮」，車隊行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷。現場畫面驚悚，多名學生連人帶車倒地，其中1人傷勢嚴重、滿身鮮血，經救護人員緊急包紮後抬上擔架送醫，其餘傷者多為擦挫傷，所幸全員意識清醒，詳細肇事原因仍待警方調查。

在交通部門口放鞭炮　新北女被逮曝原因

在交通部門口放鞭炮　新北女被逮曝原因

轉頭罵孩　26歲無照女開賓士撞15機車

轉頭罵孩　26歲無照女開賓士撞15機車

駕駛血糖低頭暈　雲林小貨車翻落農田

駕駛血糖低頭暈　雲林小貨車翻落農田

拜拜途中命喪恐怖陡坡！「阿嬤疼孫」招魂一次就聖筊

拜拜途中命喪恐怖陡坡！「阿嬤疼孫」招魂一次就聖筊

關鍵字：

internal decapitation車禍

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1 注獨得

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面