在交通部門口放鞭炮　新北女被逮辯：車禍頻傳「沒作為」

記者邱中岳／台北報導

交通部20日遭人燃放鞭炮，警方追查1名女子涉嫌重大，在施放鞭炮後隨即離開現場，調閱監視器鎖定嫌犯身分，並前往女子位於中和的住處逮人。女子被帶回派出所表示，因為車禍事故頻傳，交通號誌混亂，認為交通部在摸魚，才會放鞭炮表達不滿。

警方調查，20日15時許，北市中正一警方接獲報案，仁愛路一段50號、交通部大門遭50歲陳姓女子丟擲2串鞭炮，陳女先在交通部前咆哮，情緒激動拿出2串鞭炮施放，所幸當時並沒有傷及無辜，警方也立即展開追查。

▲陳女不滿交通現況，跑到交通部門口放鞭炮，警方逮人帶回派出所釐清狀況。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握陳姓女子從北市復興北路搭車，前往交通部，施放鞭炮後搭乘捷運返回新北市中和區住處，最後順利在陳女家中找到人，並依照規定將她帶回派出所，訊後依照《社會秩序維護法》第68條「妨害安寧秩序罪」裁處。

據悉，陳姓女子到案後表示，因為發現車禍事故頻傳，且交通號誌混亂，所以才會認為交通部都在摸魚、不作為，決定不忍了，才會跑到交通部門口施放鞭炮。

根據《社會秩序維護法》第68條「妨害安寧秩序罪」認定，無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，可裁處3日以下拘留，或者最高開罰新台幣1.2萬元。