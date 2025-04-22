　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算凍結案1584項、1381億　卓榮泰指示「全送出」喊話立院解凍

▲▼卓榮泰 聯訪 立法院院會 預算解凍 等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大比例刪凍，其中不少預算解凍案另有但書要求，但至今行政單位尚未送出任何一案解凍案，引發藍營怒轟政院是故意不解凍，這樣才能造謠。對此，行政院長卓榮泰今（22日）特別拿著筆記說明，指凍結案共1584項，凍結金額立法院沒有宣布過，但依行政院計算為1381億；他說，已要求各部會解凍案一率全送出來，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院的業務能進行。

卓榮泰今赴立法院備詢前受訪說，現在立法院委員先進都非常關心行政院各部會的解凍案到目前處理狀況如何，其實並非是行政院有任何要求，而是每個部會有不同狀況，今天特別以文件向大家清楚說明，細節部分再請發言人事後說明。

卓榮泰指出，今年解凍的問題出現在立法院審議預算案後，凍結案一共有1584項，凍結金額立法院沒有宣布過，但行政院依照每個項目結算出來，凍結數是1381億，其中大概分3個項目，提出書面報告就可動支的有1162項，但金額只有154億；至於提出專案報告後經審查使得動支，有377項，金額366億。

第三大項是其他特殊凍結項目，有49項，金額861億。何謂特殊凍結項目？其中又有3大項，立法院要求執行要到一定比率後才能申請，有30項；凍結案所涉的解凍條件沒達成、未達成，有10項，比如要某幾個部會提出追加預算後才能解凍，所以是條件還沒達成的有30項；至於解凍條件窒礙難行的，有部分是違法、有部分是違憲，讓行政院無法現在達到條件可能性的有9項。

卓榮泰說，依照剛剛所陳述的，解凍案各個部會的狀況不同，如果已經達到解凍條件的或許可以，但是很多機關都還沒達到解凍條件，所以沒辦法送出。

卓榮泰表示，立法院既然這麼急，「凍結」在預算法上本來就備受爭議，立法院最近很多聲音希望行政院趕快送，所以剛才已請主計總處算清楚，最終的項目行政院早就有了，確認之後會要求各部會不論是提出書面報告，或是專案報告經審查後的，或是有其他凍結項目的解凍案，一率全送出來。卓榮泰喊話，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院的業務能進行，讓人民也能不因此產生行政洽接上的困難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐助理費148萬養師父！台中議員改判4年　夫上訴判更重
女房東落淚轟「不知感恩」！　飯糰老闆娘「她講她的」：交給法院
黃國昌：倒閣救不了台灣　應思考如何抑制賴清德專制獨裁
氣溫30℃大排長龍！飯糰已賣光　老闆娘舉牌感謝
快訊／飯糰女房東哭了！　落淚道歉
女房東不只砸飯糰店！　4惡行曝
黃國昌點頭了！出席26號國民黨凱道集結　「這是人民的主場」
公教加薪3％確定5月發　卓榮泰偷酸翁曉玲：對法律一知半解
快訊／黃子佼慘了！再查出藏12少女「586部性影像」
白委指總預算如買牛排「先給7成吃飽再請款」　卓揆傻眼：你這樣
辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委被罷免「民眾黨不會坐視不管」　黃國昌：不可讓執政者為所欲為

從南抄到北一路翻車　揭藍營幽靈連署出包關鍵

抄都抄錯！連署書2大bug超誇張　偽造文書鐵證怎揪出

甩鍋青年軍當墊背　國民黨幽靈連署內幕曝光

黃國昌：倒閣救不了台灣　應思考如何抑制賴清德專制獨裁

若426遊行後定調倒閣？　柯建銘酸藍白不敢：最快5月5日投不信任案

力推法庭直播、妨害司法公正罪　黃國昌喊拚三讀：讓違法濫權無所遁形

本週院會提880億特別條例　卓榮泰：對美談判爭取最大利益

應對美關稅黃國昌籲設溝通平台　結合各界提「民間版衝擊影響評估」

黃國昌點頭了！出席426國民黨凱道集結　「這是人民的主場」

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

藍委被罷免「民眾黨不會坐視不管」　黃國昌：不可讓執政者為所欲為

從南抄到北一路翻車　揭藍營幽靈連署出包關鍵

抄都抄錯！連署書2大bug超誇張　偽造文書鐵證怎揪出

甩鍋青年軍當墊背　國民黨幽靈連署內幕曝光

黃國昌：倒閣救不了台灣　應思考如何抑制賴清德專制獨裁

若426遊行後定調倒閣？　柯建銘酸藍白不敢：最快5月5日投不信任案

力推法庭直播、妨害司法公正罪　黃國昌喊拚三讀：讓違法濫權無所遁形

本週院會提880億特別條例　卓榮泰：對美談判爭取最大利益

應對美關稅黃國昌籲設溝通平台　結合各界提「民間版衝擊影響評估」

黃國昌點頭了！出席426國民黨凱道集結　「這是人民的主場」

藍委被罷免「民眾黨不會坐視不管」　黃國昌：不可讓執政者為所欲為

女子搭新自強號「被鎖廁所」1小時！台鐵技師「鐵鎚猛砸」才獲救

屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

樋口飯糰直球對決房東！律師曝「漏告1條」建議補告

從南抄到北一路翻車　揭藍營幽靈連署出包關鍵

苦等6174天！活塞季後賽終於贏了　康寧漢轟33分退尼克扳平戰局

抄都抄錯！連署書2大bug超誇張　偽造文書鐵證怎揪出

甩鍋青年軍當墊背　國民黨幽靈連署內幕曝光

微風精品特賣4／24開跑　下殺1折起Moncler不到千元入手

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

政治熱門新聞

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

總預算凍結案1584項、1381億　卓榮泰指示「全送出」

快訊／台大醫院外牆鷹架倒塌　移工遭壓身亡

快訊／與黃國昌會商先抱抱　朱立倫：賴清德再搞罷免會害台灣輸

卓榮泰：公教加薪3％今早敲定5月發薪　偷酸翁曉玲對法律一知半解

影／直擊總統府今早降半旗　賴清德哀悼教宗方濟各

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

藍委罷免案+1　「下架賴士葆」二階跨過門檻

LIVE／朱立倫、黃國昌會商國是　3主軸曝光

黃國昌點名總統參加「在野領袖峰會」　賴清德明接見環團聽建言

白委指總預算如買牛排「先給7成吃飽再補餘款」　卓揆傻眼

律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人怒了

黃國昌點頭了！　出席426國民黨凱道集結

民眾黨內盼426遊行　別有鍾小平、游淑慧

更多熱門

相關新聞

轟政院哭窮卻不提解凍案　藍黨團：綁架全民

轟政院哭窮卻不提解凍案　藍黨團：綁架全民

總統府上個月公布今年度中央政府總預算至今已經第30天，國民黨立法院黨團今（21日）召開記者會痛批，行政院至今都沒將任何預算解凍案送至立法院。國民黨團副書記長羅智強透露，自己接到來自不同訊息管道都指出，行政院下令各部會不要送解凍案。民進黨政府拖了一個月解凍案，為的就是方便下鄉造謠，繼續為大罷免增添柴火。

稱從沒停止討論過倒閣　朱：藍白一定團結

稱從沒停止討論過倒閣　朱：藍白一定團結

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

倒閣是「送民進黨選輸翻桌機會」　黃國昌：最好是總統立委一起重選

倒閣是「送民進黨選輸翻桌機會」　黃國昌：最好是總統立委一起重選

蔣萬安衝第一喊倒閣！卓榮泰沒評論　反問：人民是否同意？

蔣萬安衝第一喊倒閣！卓榮泰沒評論　反問：人民是否同意？

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

看過最好看的國片？　一票人點名它：窒息感太真實

川普又命令聯準會：立刻降息

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面