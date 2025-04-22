總預算凍結案1584項、1381億　卓榮泰指示「全送出」喊話立院解凍

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大比例刪凍，其中不少預算解凍案另有但書要求，但至今行政單位尚未送出任何一案解凍案，引發藍營怒轟政院是故意不解凍，這樣才能造謠。對此，行政院長卓榮泰今（22日）特別拿著筆記說明，指凍結案共1584項，凍結金額立法院沒有宣布過，但依行政院計算為1381億；他說，已要求各部會解凍案一率全送出來，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院的業務能進行。

卓榮泰今赴立法院備詢前受訪說，現在立法院委員先進都非常關心行政院各部會的解凍案到目前處理狀況如何，其實並非是行政院有任何要求，而是每個部會有不同狀況，今天特別以文件向大家清楚說明，細節部分再請發言人事後說明。

卓榮泰指出，今年解凍的問題出現在立法院審議預算案後，凍結案一共有1584項，凍結金額立法院沒有宣布過，但行政院依照每個項目結算出來，凍結數是1381億，其中大概分3個項目，提出書面報告就可動支的有1162項，但金額只有154億；至於提出專案報告後經審查使得動支，有377項，金額366億。

第三大項是其他特殊凍結項目，有49項，金額861億。何謂特殊凍結項目？其中又有3大項，立法院要求執行要到一定比率後才能申請，有30項；凍結案所涉的解凍條件沒達成、未達成，有10項，比如要某幾個部會提出追加預算後才能解凍，所以是條件還沒達成的有30項；至於解凍條件窒礙難行的，有部分是違法、有部分是違憲，讓行政院無法現在達到條件可能性的有9項。

卓榮泰說，依照剛剛所陳述的，解凍案各個部會的狀況不同，如果已經達到解凍條件的或許可以，但是很多機關都還沒達到解凍條件，所以沒辦法送出。

卓榮泰表示，立法院既然這麼急，「凍結」在預算法上本來就備受爭議，立法院最近很多聲音希望行政院趕快送，所以剛才已請主計總處算清楚，最終的項目行政院早就有了，確認之後會要求各部會不論是提出書面報告，或是專案報告經審查後的，或是有其他凍結項目的解凍案，一率全送出來。卓榮泰喊話，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院的業務能進行，讓人民也能不因此產生行政洽接上的困難。