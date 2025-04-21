百年粧佛世家三代列名人　台南西佛國故居掛牌黃偉哲親自致敬

▲台南市長黃偉哲21日親自為台南中西區的「西佛國」蔡家故居掛牌，肯定蔡家三代對傳統粧佛工藝的卓越貢獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南中西區的神農街深巷裡，有一棟古色古香的宅邸，承載著台灣百年粧佛工藝的記憶，21日上午，市長黃偉哲親自為這座見證三代藝師傳承的「西佛國」蔡家故居掛牌，肯定蔡心、蔡南山與蔡天民祖孫三代對傳統粧佛藝術的深耕奉獻，現場氣氛溫馨而莊嚴。

這是台南市推動「歷史名人故居掛牌計畫」以來，第31處掛牌地點，更是首次將祖孫三代同列為名人，創下台南文化傳承的新頁。黃偉哲表示，台南是千廟之城，宗教與藝術密不可分，而蔡家三代藝師以泉州派粧佛工藝為本，樸實自然、法相莊嚴，默默守護著台灣信仰文化的細節與神韻。

「蔡家，是台南之光，更是台灣傳統藝術的無形資產。」黃偉哲語氣堅定。他指出，歷史名人故居掛牌計畫自賴清德總統擔任市長時期開啟，透過在具體場域設置標示，讓更多市民與遊客認識本地名人故事、強化城市記憶。至今已涵蓋八大領域、255位歷史名人，未來將持續推動。

文化局代理局長林韋旭補充，西佛國是台南唯一一間歷經清末、日治、戰後延續至今的粧佛老舖，不僅保有完整泉州派技藝，更是台灣粧佛藝術重要指標。文化局也將持續協助蔡家推動技藝教學與推廣，讓年輕世代有機會親近並學習傳統工藝。

第四代傳人蔡友誠師傅站在老宅門口，眼眶泛紅。他說：「今天掛牌剛好是我生日，這是我收過最感動的生日禮物。」他回憶從小在粧佛工作間長大，耳濡目染家族對技藝的堅持，如今能延續傳承、獲得社會肯定，是一種榮耀，也是一份責任。



蔡家匠心百年，技藝傳四代，這座藏於神農街的老宅，如今不只是粧佛藝術的搖籃，更是台南文化記憶中，一頁不朽的匠人傳奇。