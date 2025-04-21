勞動之光溫暖台南　2025年全國模範勞工7人獲獎

▲台南7位全國模範勞工與市長黃偉哲、議長邱莉莉合影，場面溫馨感人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度勞動節即將到來，象徵無數勞工辛勞付出的榮耀時刻再度到來，勞動部2025年度全國模範勞工名單出爐，台南市共有7位模範勞工獲此殊榮，市長黃偉哲21日親自表揚，頒贈「勞工楷模」木匾及紀念品，感謝他們多年來堅守崗位、默默奉獻，是支撐台南產業與城市發展最重要的力量。

黃偉哲感性表示，「當選全國模範勞工實屬不易，這份榮耀不只是個人光榮，也是整個家庭與職場的驕傲。」他期勉得獎者繼續傳承經驗、帶領後進，讓台灣的職人精神一代一代延續下去。從工地到實驗室，勞工身影遍佈社會每個角落，獲獎名單橫跨職業工會、企業機構與研發單位，從第一線的泥水工、水電工、美容師，到技術研發與工安工程師，每一位模範勞工都用自己的專業與熱情，譜出勞動的榮耀。

美容業代表辛美嬌女士，不僅帶領工會升級通過TTQS訓練品質認證，更熱心公益，年年號召義剪、捐血與災後關懷。泥水業沈延鳳女士是會務人員模範勞工，10年來投入「愛心修繕志工隊」超過500小時，去年更獲全國績優勞工志工銅牌獎。水電職人郭明元先生46年職涯不斷精進，取得多項證照外，長期協助弱勢家庭改善居住環境，是名副其實的勞工志工典範。服飾設計工會的蔡仲華女士，將縫紉技藝帶入偏鄉教學，累計16場傳承活動，並榮獲「金工獎」最佳貢獻獎，展現職人精神的溫度。

來自台鹽實業的陳信琮先生，服務23年來建立食品與醫材GMP體系、ISO與碳盤查等品質驗證制度，推動企業永續經營，並屢獲表揚。大成工程的鍾寬達先生是工地安全守護者，連續11年維持「零重大職災」紀錄，推動職安教育深獲肯定，去年榮獲市府功績獎。工研院的林冠宇先生則在電漿設備研發領域深耕16年，技術成果轉移民間，推動產業升級，是科技業界看不見卻重要的推手。

台南市議長邱莉莉也親自接見並為模範勞工配掛榮譽肩帶。她感性致詞：「每一位模範勞工，都是城市進步最堅實的推手。」

活動現場不乏勞工親友與同事前來觀禮，氣氛溫馨感人。掌聲、感動與感謝，在一張張合影與木匾交接中流轉。這不只是對勞工的肯定，更是城市對認真生活者的禮讚。這群勞工，不一定有響亮的名號，卻用實實在在的行動，為這座城市默默築起安穩與希望。他們，是勞動之光，也是我們的驕傲。