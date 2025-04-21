原來這麼美！　原民文化走進台南校園師生共學共舞全感動

▲原民射箭文化進入海佃國中，學生分別操作傳統弓與現代弓，學習傳統與現代的對話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一場課堂外的原民文化饗宴，悄悄在校園紮根，由台南市原住民族教育資源中心推動的「文化走廊到校服務」，2025年上半年報名一開即秒殺額滿，原住民族的樂舞、服飾、狩獵文化透過實作體驗走進校園，打開孩子們對多元文化的新視野，現場不只看見歡笑與驚呼，更有對文化的尊重與學習。

市長黃偉哲表示，台南市是座多元族群共融的城市，原住民族文化更是其中瑰寶。市府致力推動文化紮根教育，希望透過這樣的互動與體驗，讓孩子們在尊重中學會欣賞，在理解中建立文化自信。

教育局長鄭新輝指出，全市目前原住民籍中小學生約1660人，佔比1.2％。都會地區文化保存不易，台南藉由本土語文與原民教育結合，讓多元文化在孩子心中長出根、發出芽。

走進關廟國中，一群孩子身穿布農族傳統服飾，在原民老師的帶領下跳著祭典舞步。林嘉瑜主任說，孩子從手足舞中學會團結，也從服飾與儀式中感受到文化背後的莊嚴與故事，「那不是一場表演，而是一場走進原民生活的旅程。」

在海佃國中，活動巧妙融合學校原有的射箭隊練習。老師盧建名說，孩子們第一次摸到原民傳統弓，聽著狩獵故事、體驗不同於現代運動的力與美，「文化就在那一拉一放之間，深深印進孩子心裡。」

左鎮國中二年級吳瑀恆同學印象最深的是「情人袋」alofo。他說：「那是阿美族女生用來告白的檳榔袋，活動中老師說情人袋是豐年祭的愛情信物，這才知道原來一個小小的包包有這麼多故事！」一句童言童語，道出文化教育的力量。

教育局補充，今年度文化走廊活動共規劃6梯次，內容包含族服展示、樂舞體驗、狩獵文化與射箭介紹，下半年還將新增原民編織與串珠課程，由老師手把手教學生製作傳統工藝品，體會原住民族文化的細膩與美感。

從布農的舞步、阿美的情人袋，到傳統弓箭與現代運動的對話，原民文化不再只是課本裡的幾行字，而是孩子們親手摸到、親耳聽見、親身走過的生活。文化走廊正悄悄鋪開，讓這片土地上的每一種文化，都被看見、被記住。



