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船長夢想啟航！弱勢學童首登遊艇　開啟「安平」海洋之旅

▲台南安平遊艇業者招待弱勢學童來趟安平海洋之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南安平遊艇業者招待弱勢學童來趟安平海洋之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台南報導

今（21）日台南在地遊艇業者攜手酒店及台南市政府社會局婦女及兒童少年福利科，特別為來自弱勢家庭的學童們準備了一份珍貴的禮物「弱勢學童海洋教育與遊艇體驗」公益活動，帶領他們展開一場充滿驚奇與歡笑的海洋初航。

當四艘潔白的遊艇停靠在安平港邊，孩子們的小臉上寫滿了好奇與期待。在家長與社工的陪伴下，他們小心翼翼地踏上穩固的甲板，小小的身影與寬闊的船身形成可愛的對比。隨著遊艇緩緩駛離岸邊，映入眼簾的是一望無際的藍色世界，海風輕拂過孩子們的臉龐，帶來陣陣清新的氣息。

專業的導覽員親切地引導著孩子們，用生動的語言介紹安平港的歷史和豐富的海洋生態。孩子們睜大了眼睛，好奇地聆聽著每一個關於大海的故事，不時發出驚嘆聲。當海鳥在空中自由翱翔，當浪花在船舷邊跳躍，孩子們的眼中閃爍著前所未有的光芒。

▲台南安平遊艇業者招待弱勢學童來趟安平海洋之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南安平遊艇業者細心的帶小朋友登上遊艇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南安平遊艇業者招待弱勢學童來趟安平海洋之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南安平遊艇業者招待弱勢學童來趟安平海洋之旅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了新奇的航行體驗，孩子們還雀躍地參觀了豪華的雙體遊艇，好奇地摸摸這裡、看看那裡。更有機會來到造船廠，親眼見證一艘艘巨大的船隻是如何被打造出來，造船師傅們的巧手，在孩子們心中埋下了對海洋產業的憧憬。

「哇！這比坐船還要酷耶！」、「海好漂亮，跟書上畫的一樣！」孩子們興奮地分享著彼此的心情，稚嫩的聲音充滿著喜悅。「我以後也要開這麼大的船！」一個小小的願望，在心中悄悄萌芽。

遊艇俱樂部執行長張鴻文溫柔地表示，希望透過這次特別的體驗，能為這些孩子們打開一扇通往海洋世界的大門，讓他們感受到大海的遼闊與美好，並在心中種下勇敢探索未來的種子。活動結束後，台南安平一家酒店更貼心準備了豐盛的午宴，讓孩子們在溫馨的氛圍中分享彼此的喜悅。酒店趙經理表示，能為孩子們創造一段美好的回憶，是企業的榮幸。

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