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學生擺攤連署罷免遭批　台大校長：都在校外

▲台大校長當選人陳文章於記者會說明治校理念。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大校長陳文章。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

台灣大學日前傳出一名學生因協助收集罷免連署而遭受網路攻擊。針對此事，台大校長陳文章今天表示，校內師生對於罷免議題持有不同看法，但彼此尊重。雖然學生在校外擺攤倡議，但不影響校內的教學與研究。

中央社報導，這名黃姓學生於11日與民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人共同召開記者會，指出她在臉書上表達願意協助收集罷免傅崐萁的連署書後，遭到某大學教授及其他網友的言語羞辱與人身攻擊，甚至還有人打電話到學校辦公室抗議。

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今天環境部與台灣大學簽署了「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU）。在活動後，媒體提問關於學生協助收集罷免連署的問題。校長陳文章回應，校方尊重學生的言論自由，但學生在校園內進行活動需經申請，並希望維持校園的寧靜。對於此議題，校內師生有不同看法，但會彼此尊重。

陳文章強調，對於學校而言，教學與研究應在平靜的校園環境中進行。學生也很自重，收集連署的活動一般都在校外進行，不會影響校內的教學研究。

此外，台大學生會於17日晚間在臉書專頁發布聲明，強調一向重視多元聲音，呼籲大家在公共討論中秉持理性與尊重，避免使用帶有敵意或標籤化的語言。唯有透過彼此傾聽與理解，才能共同營造健康而開放的討論環境。

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