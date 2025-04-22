教宗方濟各親筆遺願！安葬羅馬聖母大殿　墓碑僅刻拉丁文名

▲方濟各2017年在羅馬聖母大殿舉行彌撒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）於21日上午7時35分安詳辭世，梵蒂岡隨後於晚間公開其2022年親筆撰寫的遺願信，揭示他對人生終點的深刻信仰與樸實願望。他盼望遺體安葬於自己最常前往祈禱的羅馬聖母大殿，並要求墳墓簡樸無華，僅刻上「Franciscus」（方濟各拉丁文）。

羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）是羅馬4座宗座級聖殿之一，擁有悠久歷史與濃厚宗教意涵。相傳4世紀時，聖母瑪利亞在夏季顯現於當時教宗夢中，指示於降雪之地興建教堂，結果隔日果真降雪，教堂因而有「聖母雪地教堂」之稱，經多次擴建修繕，現已成為一座外觀宏偉、內部莊嚴的聖殿。

教宗方濟各在遺囑中寫道，自己一生的牧職皆託付給聖母瑪利亞，因此選擇將遺體安置在她的聖殿中，象徵其信仰的起點與終點。他也提到，每次啟程與返抵羅馬時，都會前往這座大殿祈禱，將自己的使命與憂慮託付給這位「溫柔慈愛如母親的瑪利亞」。

具體葬地則選在聖殿內的保祿禮拜堂（Pauline Chapel）與斯佛爾札禮拜堂（Sforza Chapel）之間的地下墓穴，要求維持極簡風格，無任何裝飾，僅刻名為記。

他同時也在信中說明，葬禮所需費用由一位捐款人提供，相關事宜將交由2024年獲擢升為樞機主教的馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）處理。

教宗最後表示，願天主給那些祝福他並持續為他祈禱者應得的獎勵，「我將生命最後階段所遭受的苦難奉獻給天主，以求世界和平，所有民族能友愛互助。」該文件署名方濟各（Francis），簽署日期為2022年6月29日。