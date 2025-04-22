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快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周三起水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

下午起防8級強陣風！中央氣象署預報員張承傳表示，周三鋒面影響，周四鋒面通過及東北季風增強，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，西南風增強，今天下午至周三下午，蘭嶼、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生機率。

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氣象署也發布「濃霧特報」，今日金門、馬祖及清晨中部以北易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；西南風較強，各地高溫普遍在32至35度，東南部有焚風發生機率，有機會出現38度以上，大台北地區、南部近山區或河谷也可能36、37度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，周三鋒面影響，周四鋒面通過及東北季風增強，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，東半部有局部短暫陣雨，南部為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周五、周六東北季風影響，加上華南雲雨區東移，雨區比周三、周四更廣，中部以北有短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨，南部也有零星短暫陣雨；北部、東北部高溫降到22-23度，低溫約19度。

張承傳提到，周日東北季風減弱，降雨減少，北部、東半部有局部短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨；下周一另一鋒面影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼周三雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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