今明高溫飆36度　周三起「雨區擴大」又降溫

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今、明天各地多雲到晴，高溫局部上看36度，明天大台北地區、東南部及南部近山區也都有36度高溫機率。周三起受鋒面影響，到周六各地逐日明顯降溫，且降雨範圍逐漸擴大，尤其周三、周四中部以北對流旺盛，可能有強降雨，周五、周六降雨則更廣泛。

曾昭誠指出，今、明天水氣較少，各地普遍多雲到晴可見陽光，中部以北有中層雲系通過，雲量較多，南部近山區溫度較高，午後台北、宜蘭地區及各地山區有午後雷陣雨。

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他表示，今、明環境偏西南風，南部溫度較高，明天西南風背風沉降影響，東南部、大台北地區及南部近山區也有36度高溫。明天入夜至周三起鋒面影響、降雨增加，周四鋒面通過，降雨仍多，後方高壓南下受東北風影響，到周末前各地降溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，今天南部近山區及河谷地區有35至36度高溫，明天西南風增強，南部近山區、東南部及大台北地區可達35至36度，尤其東南部有焚風發生機率。周三起鋒面影響降溫，到周日各地溫度下降，高溫從30度以上降到26至30度，尤其北部周五可能降到20至24度，預計要周日後才會回溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨方面，他表示，今、明天雨量偏少，僅北部、宜蘭地區及各地山區有午後陣雨。周三、周四中部以北、東半部地區及各地山區有明顯降雨，其中，中部以北對流旺盛、強度較大。周五、周六鋒面通過，東北季風加上華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部降雨持續，且範圍廣泛。周日東北風減弱，降雨才會趨緩。

另外，他也說，周三前金門及馬祖，及夜間清晨中部以北地區有霧或低雲，提醒民眾留意。