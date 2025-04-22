鋒面要來了！　全台有雨時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周三晚間8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖左），北台灣及中部山區轉有局部陣雨或雷雨；最新周五晚間時地面氣壓及降水模擬圖（上圖右），鋒面南移，各地有局部陣雨或雷雨的機率。 （圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三下午起至周四，鋒面在北台灣附近；周五、周六鋒面南移，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日晴朗穩定，紫外線強，因暖空氣及過山沉降，將創今年以來最高溫紀錄，熱如盛夏，應注意防曬防中暑。

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吳德榮說，周三上半天仍偏暖，下午起至周四鋒面在北台灣附近，北台灣及中部山區轉有局部陣雨或雷雨，北台轉涼；周五、周六鋒面南移，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫再降明顯轉涼，期間有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

吳德榮表示，周日鋒面逐漸遠離，天氣稍緩和，仍有局部雨；下周一另一鋒面快速移入，天氣再轉，有局部陣雨或雷雨的機率；下周二至下周四逐漸好轉，氣溫逐日升，下周二山區午後仍有雨，下周三、下周四各地晴朗穩定；模式未期的短波活動，模擬不確定性大，應注意最新調整。