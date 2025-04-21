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明3地飆36度高溫　周三起變天「雨區逐日擴全台」

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天各地晴到多雲，高溫上看36度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預測，明天各地晴到多雲，高溫上看36度，已針對東南部、大台北地區及南部近山區發布高溫資訊。周三起鋒面接近，各地降雨機率增加，且逐漸降溫，周五、周六雨區擴大，全台有雨。周日起雖然降雨趨緩，但下周一預計又有另一波鋒面影響，屆時北部及東半部再轉濕。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天天氣與今天類似，各地晴到多雲，午後零星陣雨。周三清晨鋒面接近、周四鋒面通過，隨後東北季風增強，各地降雨機率增加，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，且要留意較大雨勢，東半部也有局部短暫陣雨，南部為多雲，中部以北雨勢明顯，午後各地山區也有雷震雨。

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曾昭誠指出，周五、周六東北季風影響，加上華南雲雨區東移，降雨範圍廣，全台都有雨，中部以北有短暫陣雨或雷雨，東半部、恆春半島及南部地區有零星降雨。周日東北季風減弱，各地雲量仍偏多，降雨趨緩，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫雨。下周一另一波鋒面影響，北部及東半部有降雨機會，其他地區也有零星飄雨。

溫度方面，他表示，明天西南風增強，東南部、大台北地區及南部近山區有接近36度高溫，東半部31至33度，西半部31至35度。周三起降溫，白天高溫普遍為30度。周四後東北風影響，北部及宜蘭約25至27度。周五則北部僅剩20度，感受偏涼，中南部及宜花26至30度。

他也說，明天鋒面通過前，金門及馬祖地區及中部以北清晨夜晚有霧或低雲，提醒民眾留意。

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