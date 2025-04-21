陸長江中下游發布暴雨警示　廣西4個月大旱已致40.5萬人受災

▲大陸中央氣象台發布長江流域暴雨及特大暴雨警示。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央氣象台今（21）日對長江流域中下游省市發出暴雨至大暴雨氣象特報，期間將出現短時強降雨或冰雹大風等強對流天氣。不過，就在長江以南的廣西自去（2024）年底起迄今，已超4個月呈現旱象，累計造成40.5萬人受災，因旱飲水困難需救助人口累計8.3萬人（實時4.9萬人）；農作物受災面積51.3千公頃；直接經濟損失2.1億元（人民幣，下同）。

▲廣西大旱。（圖／翻攝齊魯壹點，下同）

《中國天氣網》報導，4月21日14時至22日14時，重慶東南部、貴州東部、湖北西南部和東部、湖南中北部、江西北部、安徽南部、江蘇西南部、浙江中西部等地有大到暴雨，其中，湖南東北部、江西東北部、安徽西南部等地的部分地區有大暴雨（100至150公釐）。

相較於長江流域的劇烈降雨天氣，廣西則仍處於乾旱陰影中。根據廣西自治區氣象局統計，2024年11月以來，廣西平均降水量110.0公釐，比常年同期偏少近七成，為1961年來同期最少。

廣西自治區防汛抗旱指揮部曾提到，廣西氣象乾旱比較嚴重，根據17日監測顯示，廣西氣象乾旱面積已達97.5%，其中，特旱面積為68.7%，對人畜飲水、農業生產造成一定影響，森林火險等級高，部分縣的城鎮供水有一定風險。