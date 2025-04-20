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明、後天暖熱飆36度　周三起變天

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，明、後天各地晴到多雲，西半部高溫達34度，南部近山區更可達35、36度。周三起鋒面、東北季風及華南雲雨區接續影響，溫度逐日下降，雨區也逐漸擴大，尤其周四雨勢較強，北部地區有雷雨發生機率，周五、周六雖然減弱，但幾乎全台有雨。

陳姵安指出，明天白天水氣減少，到周二前各地晴到多雲，僅午後山區有零星雨、清晨北部地區有局部短暫雨。周三起鋒面影響，水氣增多，周四鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，天氣轉為不穩定，北部地區也有雷雨發生機率，其他地區多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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她表示，周五、周六水氣仍多，東北季風及華南雲雨區東移影響，雨區擴大，但雨勢以陣雨為主，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨，幾乎全台有雨。下周日東北季風減弱，水氣略減少，北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

另外，她也說，今晚到周三金馬地區，及明天清晨中部地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安表示，明天東半部29、30度，西半部30至34度，南部近山區可達35、36度。周二西南風增強，東南部有焚風可能達36至37度，西半部地區高溫顯著，可達32至34度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有35至36度機率。

她指出，周三起東北季風影響，明顯降溫，東半部約28至30度，北部約30度，中南部32至34度。周四再略降溫，周五北部及東北部剩22至23度，花東地區26、27度，中南部27至30度。周六清晨北部及東北部低溫下探20度以下，其他地區約21至23度。周日東北季風減弱，屆時高溫會再回升。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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