明局部高溫飆37度　周三迎更強鋒面「雨擴全台」

▲今天鋒面通過台灣北部海面，部分地區有局部短暫雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天僅北部地區有局部短暫雨。明、後天各地飆高溫，東南部可達37度，大台北地區也有36度。周三（23日）起鋒面通過、東北季風影響，雨區擴大且降溫，周五、周六全台有雨。

陳姵安表示，今天鋒面通過，北部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後中部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。明、後天水氣少，僅午後山區有零星雨。周三、周四鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部降溫，北部有局部短暫雷陣雨，中部及東半部也有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後北部地區及各地山區也有雷陣雨。

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她表示，周五、周六加上華南雲雨區影響，中部以北、東北部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星雨，幾乎全台有雨。

另外，她也提醒，今天到周三馬祖及金門有霧或低雲；明天清晨中部也有局部霧，提醒民眾留意。

溫度方面，陳姵安指出，明、後天環境偏南風，高溫顯著，西半部30至34度，東半部29至30度，沒有顯著低溫。此外，周二東南部有焚風可達36、37高溫，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷也可能有35、36度。

她表示，周三東北風影響，高溫降低，北部及宜蘭約27度、中南部30至31度、東半部還有29至30度。周四後低溫也下降，清晨約20度，北部高溫剩24度、中南部28至30度、東半部26至28度。周五、周六低溫北部剩19度，其他地區約20度。