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大林慈濟醫院導入柏瑞醫AI科技　強化高齡族群預防性照護

▲▼ 柏瑞醫AI骨鬆與肌少症分析系統進駐大林慈濟醫院亮相骨科醫學會春季聯合學術研討會 展現智慧醫療實力 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲▼ 柏瑞醫AI骨鬆與肌少症分析系統進駐大林慈濟醫院亮相骨科醫學會春季聯合學術研討會 展現智慧醫療實力 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應高齡化社會趨勢與骨骼健康挑戰，柏瑞醫（Biomedica）宣布旗下「骨鬆影像分析軟體」與「Qcheck肌少症分析方案」已正式導入大林慈濟醫院。此次合作不僅展現醫療科技落地實踐的成果，更強化區域醫療中心對高齡族群的預防性照護能力，為智慧健康管理奠定堅實基礎。大林慈濟醫院作為雲嘉南地區重要的區域醫學中心，長期致力於高齡族群骨質疏鬆與肌少症的臨床照護與健康教育。

大林慈濟醫院表示，此次與柏瑞醫的合作，導入先進AI系統進行輔助診斷，有效提升篩檢效率與診斷準確度，同時優化臨床工作流程。透過AI科技的協助，醫療資源得以更快速地延伸至基層與社區，促進疾病早期發現與即時介入，進一步落實長照體系中的預防醫學核心精神。

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柏瑞醫秉持「簡單、精準」的核心理念，旗下骨鬆影像分析軟體，僅需使用現有X光設備搭配AI運算，即可於6秒內自動產出骨密報告。運用自主研發的X1AI-Osteo AI分析模組，能快速辨識骨鬆風險，並協助醫師即時研判診斷依據。根據中華民國骨質疏鬆症學會所發表的研究顯示，該模組與黃金標準DXA結果高度一致（R=0.996），顯示其極高的準確度與臨床可行性，並獲多位骨科及內科醫師高度認可。

▲▼ 柏瑞醫AI骨鬆與肌少症分析系統進駐大林慈濟醫院亮相骨科醫學會春季聯合學術研討會 展現智慧醫療實力 。（圖／大林慈濟醫院提供）

除實際應用外，柏瑞醫也積極參與專業醫學社群交流，於本屆骨科醫學會114年度第87次春季聯合學術研討會中展出AIXA骨鬆肌少骨折AI輔助分析方案，現場向骨科、內分泌及影像科等領域專業醫師展示解決方案應用效益與臨床實績，目前柏瑞醫AI骨鬆系統已拓展至亞太11國，導入超過150家醫療機構，正加速智慧醫療技術於臨床的落地實踐，協助醫療體系推動更精準、更高效的骨鬆預防與健康管理。

 
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