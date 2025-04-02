嘉基減重中心獲卓越認證！　全台首家獲高等級殊榮

▲曾女士(右)與嘉基減重中心主任周莒光醫師(左)合影。 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義基督教醫院減重中心（簡稱嘉基減重中心）榮獲【臺灣肥胖醫學會】-「卓越體重管理中心」認證，成為全台首家參與評鑑之醫院並獲得最高等級認證之殊榮，彰顯嘉基在肥胖治療與健康管理上的卓越表現。減重中心主任周莒光醫師表示，嘉基致力於全人健康管理，幫助病人健康減重，重拾自信與活力。

肥胖症已成為全球流行病之一，世界肥胖聯盟預估2030年男性肥胖率將達1/7，女性達1/5。臺灣肥胖醫學會（TMASO）參考歐洲肥胖醫學會（EASO）認證標準，建立適合臺灣的評鑑機制，以確保高品質體重管理服務。

▲▼ 健康減重新標竿 嘉基減重中心 榮獲「卓越體重管理中心」認證 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基減重中心成立三年多，已幫助無數病人達成健康目標。周莒光主任表示，中心透過橫向與縱向整合，建立完整的體重管理體系，橫向整合是結合內科、營養科、心理諮商與運動治療，多專科評估與治療肥胖及其併發症；而縱向整合則以內科藥物治療為核心，並提供內視鏡縮胃（ESG）與外科手術，為患者提供個人化、多元化的減重選擇。

嘉基在減重藥物與胃鏡縮胃領域皆名列全國前三，並建立標準化的肥胖照護流程。周主任強調，「減重不僅是開藥或手術，更應透過開放透明的平台，讓病人與醫師充分討論，選擇最適合的治療方式」。嘉基減重中心提供最完整的健康管理環境，備有InBody身體組成分析儀、DEXA骨密度掃描、抽血站、腹部超音波、心臟超音波等先進設備。透過與高健中心的協作，降低醫療成本、提升診療品質，確保病人在達成體重目標後，仍能獲得癌症篩檢、骨質與肌肉健康管理等後續健康照護。

71歲的曾女士，去年5月進行胃鏡縮胃手術，配合自律生活方式，不到一年成功減重18公斤，體脂降低6%。今年3月中旬從美國飛抵台灣，目前她身形輕盈，神清氣爽 健步如飛地完成國外自助旅行，展現健康減重的成功案例。

周莒光主任更指出，嘉基減重中心不僅在臺灣領先，更獲得國際醫學界的高度認可，成為國際新藥臨床試驗的指定中心，這不僅代表全球對嘉基減重照護品質的肯定，也讓臺灣病人有機會優先使用世界最新減重藥物。此外，更積極參與國際臨床試驗與國家級計畫，並已完成臺灣減重藥品Phase IV試驗，符合食品藥物管理署（TFDA）標準；完成華人過重族群Phase III試驗，提供亞洲適用的減重數據；協助政府進行新藥上市後數據分析，推動臺灣減重醫療的發展。

嘉基減重中心不僅服務都市區，亦深入阿里山區，為偏遠地區居民提供體重管理服務，展現卓越的社會責任。此次榮獲卓越體重管理中心認證，不僅肯定嘉基的努力，更為嘉義市民帶來福音。#