川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

▲川普尋求積極出口美國液化天然氣（LNG）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNBC報導，美國關稅促使亞洲貿易夥伴，也就是日本、南韓跟台灣，考慮投資一項大規模的阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫，試圖達成貿易協議，不僅滿足總統川普的要求，也能夠避免高額關稅。

該計畫名為「阿拉斯加液化天然氣」（Alaska LNG），希望打造一條長達800英里、橫跨該州的管線，把天然氣冷卻成為液體，並且出口至亞洲，預計耗資400多億美元，多年來一直停留在藍圖階段，但隨著川普將其吹噓為「國家級優先要務」，如今終於出現一股推動力。

財政部長貝森特（Scott Bessent）4月9日就曾經透露，這項液化天然氣計畫，在與台日韓的貿易談判之中，可能扮演重要角色，「我們正考慮在阿拉斯加進行一項大規模LNG計畫，南韓、日本與台灣都有興趣提供資金，並且獲取很大一部分的採購分額。」他表示，此類協議有助於達成川普降低美國貿易逆差的目標。

▲中油與阿拉斯加簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」。（圖／經濟部提供）

計畫主要開發商Glenfarne Group首席執行長杜瓦爾（Brendan Duval）表示，台灣中油3月簽署了一份意向書，向「阿拉斯加液化天然氣」購買600萬噸天然氣，「你可以想像得到，地緣政治獲得強化，不論是出於關稅，或者軍事原因。台灣真的、真的很專注於簽署這項協議。」

川普提出「美國能源主導地位」政策，上任第一天就簽署行政命令，尋求開發阿拉斯加「非凡的資源潛力」，並把在該州開發液化天然氣，列為優先要務。