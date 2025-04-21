傳8成藍委挺倒閣？　張益贍列9點「揭國民黨算盤」：北市是重災區

▲蔣萬安會提倒閣，因為台北市是重災區。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北市長蔣萬安日前喊出「立法院應推動倒閣」，引發熱議，還傳出有8成國民黨立委支持。對此，前民眾黨中央委員張益贍列出9點分析，蔣萬安會提倒閣，是因為台北市是大罷免的重災區，並提到「大罷免」是一場無人能阻止的運動，任何政黨企圖透過「由上而下」的權力手段，干擾、中斷，必然會被反噬。

前民眾黨中央委員張益贍在FB以「關於大罷免、倒閣與解散國會」為題發文，不分區立委沒有罷免壓力，心態是「人生自古誰無死」，但面臨罷免危機的立委則是「我死不如大家死」。蔣萬安提倒閣的原因在於，台北市是大罷免的重災區，至少有4席過二階，3席以上被罷免。

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第二，提「倒閣、國會改選」，將北市「藍委罷免」的責任丟還給朱立倫和黃國昌。第三，民眾黨的8席立委一定會反對倒閣，因為以目前民調，重新改選後民眾黨可能只剩4席立委，少了8票支持，「倒閣案」在立院根本不會過半。

對於國民黨有近8成立委支持倒閣，張益贍認為，問題在「不支持倒閣案」的2成立委會不會跑票，「可以繼續當立委的人（4席原民+2席離島），為何要陪你們這些會罷免的再重選一次？」

第五，民眾黨加上國民黨至少有14席立委不願意倒閣解散國會，朱立倫和黃國昌喬得動嗎？第六，提出「倒閣及國會全面改選」，是因為被罷免藍委感受到壓力，為了讓自己可以繼續參選而提出的主張，因為被罷免後有7年不能參選該選區立委。

第七，即使倒閣案通過，是否解散國會的權力在於總統賴清德，賴可以選擇內閣改組或解散國會。第八，目前「大罷免」的氣勢繼續走下去，透過罷免及補選手段，就可以改變國會結構，沒必要透過解散國會全面改選。

最後，張益贍表示，「大罷免」是一場由下而上發起的公民運動，任何政黨企圖透過「由上而下」的權力手段，干擾或中斷，必然會被這波浪潮反噬。他呼籲所有公民罷團，不要被政客的言行所干擾，「『大罷免』是一場沒人可以阻止的運動，就讓我們繼續往前衝！」