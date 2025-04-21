網友稱當年計畫「武力鎮壓紅衫軍」！陳水扁現身打臉：胡扯瞎掰

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」。就有網友造謠，2006年的倒扁紅衫軍運動，時任總統陳水扁早已計畫武力鎮壓，只是美方告知，才沒有發生大規模死傷。對此，前總統陳水扁留言喊「完全胡扯瞎掰」。

網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文，「總統級的打臉」，並貼出一張截圖，有網友在Threads發文，當年紅衫軍滿到溢出的人河，嚇到時任總統陳水扁，當晚沒散去的人欲推倒拒馬，進行抗議，但陳水扁早就派軍隊保護自己了，「若民憤高漲不去，阿扁有武力鎮壓的計劃」，只是被美方警告，當晚才沒有發生大規模的死傷。

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該網友認為當前局勢與以往相似，提醒4月26日要去凱道的民眾注意安全，「不要逗留，早點回家，賴（清德）心狠手辣，已經瘋狂。」

▲陳水扁打臉。（圖／翻攝自劉宇FB）

對此，前總統陳水扁在下方留言「完全胡扯瞎掰！」引發網友關注，「阿扁監督網路的力道真大！」「這次我相信阿扁」、「訓練獨立思考，分辯出誰在說真話，誰在騙人的能力，真的很重要」、「後續是這帳號就鎖帳，跟我說藍白沒網軍？」據了解，該篇文的作者將社群關閉，目前看不到該篇文章。

▼原發文者將帳號設為不公開。（圖／翻攝自Threads）

