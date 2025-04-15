懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照：詳情後面再說

▲陳姓代書懸賞50萬元尋找愛貓，今天他在臉書社團表示已經找到貓咪。（圖／截取自臉書社團）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名陳姓代書日前在臉書社團懸賞50萬元，請網友協尋愛貓「喵喵」，他說，只要貓咪能夠找回，不論是走失或是被抱走，他都會照給賞金。今天（15日）下午4時許，他公布好消息，在社團表示已經尋獲愛貓，至於是透過何種方式尋回、有無給出懸賞金，目前尚不得而知。

陳男的貓咪是一隻折耳賓士加菲貓，名字叫「喵喵」，他12日在臉書社團「沙鹿之美」PO文表示，當時大家忙著大甲媽回鑾，住處前後門開著，研判喵喵可能私自跑出門。他也說，與貓咪的感情是金錢換不來的，願意懸賞50萬元，請求網友幫忙，讓貓咪安全回家。

該篇PO文也稱，因為當天是大甲媽回鑾，街上人潮擁擠，擔心可能貓咪是被人抱走，「即使抱走，還我就好，50萬元照給。」

3天後、今天下午4時許，他在同一個社團表示，「已經找到（貓咪），現在送去洗澡中，謝謝大家，詳情後面再說。」他並上傳一張照片，內容是他與「喵喵」的合照，手上還拿著大綑現金，欲證明他已備妥懸賞金，準備交付。

網友看見貼文，紛紛留言表示「恭喜！」、「太棒了」，但也有人因為錯過懸賞金，大嘆「沒機會了」。至於貓咪是如何尋回，以及陳男是否真的給出懸賞金，記者私訊陳男，至截稿前未獲回應。