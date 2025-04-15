　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照：詳情後面再說

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團）

▲陳姓代書懸賞50萬元尋找愛貓，今天他在臉書社團表示已經找到貓咪。（圖／截取自臉書社團）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名陳姓代書日前在臉書社團懸賞50萬元，請網友協尋愛貓「喵喵」，他說，只要貓咪能夠找回，不論是走失或是被抱走，他都會照給賞金。今天（15日）下午4時許，他公布好消息，在社團表示已經尋獲愛貓，至於是透過何種方式尋回、有無給出懸賞金，目前尚不得而知。

陳男的貓咪是一隻折耳賓士加菲貓，名字叫「喵喵」，他12日在臉書社團「沙鹿之美」PO文表示，當時大家忙著大甲媽回鑾，住處前後門開著，研判喵喵可能私自跑出門。他也說，與貓咪的感情是金錢換不來的，願意懸賞50萬元，請求網友幫忙，讓貓咪安全回家。

該篇PO文也稱，因為當天是大甲媽回鑾，街上人潮擁擠，擔心可能貓咪是被人抱走，「即使抱走，還我就好，50萬元照給。」

3天後、今天下午4時許，他在同一個社團表示，「已經找到（貓咪），現在送去洗澡中，謝謝大家，詳情後面再說。」他並上傳一張照片，內容是他與「喵喵」的合照，手上還拿著大綑現金，欲證明他已備妥懸賞金，準備交付。

網友看見貼文，紛紛留言表示「恭喜！」、「太棒了」，但也有人因為錯過懸賞金，大嘆「沒機會了」。至於貓咪是如何尋回，以及陳男是否真的給出懸賞金，記者私訊陳男，至截稿前未獲回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上櫃公司爆掏空上億　創辦人家族遭約談
21歲男大生腦死器捐　3寶爸「等1000天配對成功」淚謝：替
大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰
大規模查辦藍軍！檢調搜索20多處　戰獨裁行動晚間集結
快訊／台中火力發電廠「工人墜涵洞」頭、鼻出血！　搶救無效亡
大罷免燒校園！北藝大生轟「青鳥像邪教入侵」　校方：尊重學生
快訊／巨石砸扁車子！　1死1重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車牌「O變Q」賓士毒駕駛催油門狂逃　衝分隔島撞車狼狽遭逮

康和證爆掏空上億　創辦人家族涉「領人頭顧問費」遭約談

販毒集團取名「鼎泰豐」被盯上　警埋伏運毒小蜜蜂逮3人

大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰：丟光媽祖臉

快訊／台中火力發電廠「工人墜涵洞」頭、鼻出血！　搶救無效亡

不滿檢調大動作　陳抗常客田山盛國騎機車進法務部大廳

大規模查辦藍軍！檢調搜索20多處約談10餘人　戰獨裁行動晚間集結

基隆小黃路口違規左轉撞傷行人　運將賠償金談不攏判4月

快訊／宜蘭落石砸車1死1重傷！目擊者報案驚喊：石頭比車還大

彰化和美2車相撞！休旅車側翻...駕駛乘客雙雙落跑

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

車牌「O變Q」賓士毒駕駛催油門狂逃　衝分隔島撞車狼狽遭逮

康和證爆掏空上億　創辦人家族涉「領人頭顧問費」遭約談

販毒集團取名「鼎泰豐」被盯上　警埋伏運毒小蜜蜂逮3人

大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰：丟光媽祖臉

快訊／台中火力發電廠「工人墜涵洞」頭、鼻出血！　搶救無效亡

不滿檢調大動作　陳抗常客田山盛國騎機車進法務部大廳

大規模查辦藍軍！檢調搜索20多處約談10餘人　戰獨裁行動晚間集結

基隆小黃路口違規左轉撞傷行人　運將賠償金談不攏判4月

快訊／宜蘭落石砸車1死1重傷！目擊者報案驚喊：石頭比車還大

彰化和美2車相撞！休旅車側翻...駕駛乘客雙雙落跑

全球詐騙大亂鬥！WhatsApp、戀愛誘惑、AI變臉通通來「歐美民眾」也怕了

媽媽大腸癌末期「放棄治療」！　黃宏軒沉重吐心聲：很大的恐懼

高爾宣樂當女兒傻瓜「逛街多了一變化」　愛上Emporio Armani爸爸牌西裝

「桃悠遊珍珠海岸小旅行」上線　張善政邀親子同遊

陳克羿下二軍誰頂替輪值？古久保賣關子笑答：大谷、山本

美財長稱中國投資拉美是「貪婪」　陸外交部嗆：無權品頭論足

車牌「O變Q」賓士毒駕駛催油門狂逃　衝分隔島撞車狼狽遭逮

康和證爆掏空上億　創辦人家族涉「領人頭顧問費」遭約談

川普頭痛！中國供應商教「暗黑手法」鑽漏洞　亞馬遜賣家逃稅惹議

隨隊火腿一軍　古林睿煬：很興奮！期待初登板

凱蒂佩芮成首位流行歌手上太空！　重返地球第一件事「跪地親地板」

社會熱門新聞

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

李文娟證詞讓檢座大驚！幫柯文哲宣布參選2028年總統

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

台中大里惡火「母女3人成焦屍」！前夫崩潰痛哭

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

更多熱門

相關新聞

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

台中市大里區中興路巷內一棟透天厝15日凌晨發生奪命火警！一名26歲林姓母親緊緊抱著7歲、5歲的女兒殞命，3人被發現時遺體已成焦屍。據了解，林女16歲就產子，還有一個小學四年級的兒子，到現在還不知道母親、2個妹妹的死訊，令人鼻酸。

全台運動風潮帶動房市　北屯最狂房價拉209%

全台運動風潮帶動房市　北屯最狂房價拉209%

台中大里惡火「母女3人成焦屍」！前夫崩潰痛哭

台中大里惡火「母女3人成焦屍」！前夫崩潰痛哭

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

台中民宅惡火母女3人葬身火窟

台中民宅惡火母女3人葬身火窟

關鍵字：

台中愛貓代書懸賞故事

讀者迴響

熱門新聞

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

白種元新節目「無限期延播」

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前輔導長內內認了「直播沒人看」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面