「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人赴華奔喪　陸籍夫機場下跪道歉

記者魏有德／綜合報導

來自阿根廷的「網紅洋媳婦」楊奇娜2日於福建去世，得年38歲。其丈夫陽淙昨（20）日更新影片資訊稱，奇娜的父母乘坐20多小時的飛機赴華奔喪，影片中，只見楊奇娜的母親坐著輪椅出現在機場大廳後，楊淙隨即大步上前下跪，雙手合十向其母親道歉，「媽媽，對不起，是我沒照顧好奇娜。」

▲網紅洋媳婦夫婿楊淙見到岳母時，下跪痛哭道歉。（圖／翻攝微博，下同）

《九派新聞》報導，楊淙後續發佈的視頻（影片，下同）裡，楊奇娜的母親情緒數次崩潰，楊淙的母親也對楊奇娜的離世感到十分悲傷，與楊奇娜母親抱頭痛哭。據悉，楊奇娜曾被央視、新華社等多家官媒報道過，是來自福建省龍岩市長汀縣的網紅洋媳婦。

楊奇娜本名薇薇安娜・卡多索，來自阿根廷，2004年在布宜諾斯艾利斯與來自福建的大陸留學生楊淙相識相愛、一見鐘情，結下跨越太平洋的異國情緣。2年後，楊奇娜跟隨楊淙，帶著剛出生的兒子前往長汀，在網路上分享生活，成為大陸十分知名的網紅「洋媳婦」。

大陸《央視》2016年前往長汀客家山寨丁屋嶺，將楊奇娜和楊淙補辦傳統客家婚禮的過程拍成節目，讓她在網路社群上一炮而紅，成為家喻戶曉的知名網紅。此後，她還曾參加《央視》節目「開門大吉」挑戰賽、「中華情」文藝演出等活動，十分活躍。

令人意外的是，楊奇娜以「突發低血糖」的病因，在38歲芳華正茂之際離世，讓不少網友感到十分惋惜。