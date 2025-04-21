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腐臭炸出！「密麻詭藍」攻占知名渡假海灘　小島居民超崩潰

▲▼腐臭炸出！「密麻詭藍」攻占知名渡假海灘　小島居民超崩潰。（圖／翻攝X）

▲西班牙多座小島近期出現大量「帆水母」。圖為本月稍早地中海「梅諾卡島」（Menorca）的港口畫面。（圖／翻攝X@Montparnase19）

記者吳美依／綜合報導

西班牙多個濱海渡假勝地，近期出現大量「帆水母」（Velella），成千上萬隻寶藍色生物被沖上岸，起初看起來奇幻美麗，但幾天後卻開始腐爛，恐怖臭味讓居民與觀光客崩潰不已。

《太陽報》報導，西班牙大加納利群島（Gran Canaria）、伊比薩島（Ibiza）等知名觀光海灘，接連遭到「帆水母」攻占。人們月初還形容這副景象「美到不可思議」，觀光客紛紛拍照瘋傳，未料最近幾天，這些生物開始腐爛發臭，成為最恐怖的夢魘。

伊比薩島最大城市聖荷西（Sant Josep）居民胡安（Juan）在臉書抱怨，「海灘上到處都是腐魚的難聞氣味。海岸上有一些塑膠碎片，聞起來很糟。」

根據《伊比薩報》（Periodico de Ibiza），每年這個時候，帆水母經常被沖上伊比薩島海灘，繁衍下一代，如今卻因為難聞氣味，成為居民口中的「難聞塑膠」。該生物在含氧量較低的水中仍能存活，近年數量暴增，被歸咎於海水暖化、污染加劇。

帆水母（Velella）是一種水螅類生物，身體與水母相似，呈現扁平、橢圓、凝膠狀，具有刺細胞及有利於漂浮的帆狀結構，全長可達6至10公分，廣泛分布在全球海水表層，靠著風和洋流推送來移動，因此經常被大量沖上海灘，儘管外觀醒目，但對人類無害。

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