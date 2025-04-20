大谷翔平「31歲生女」人生預言又成真！　高中寫下人生計劃表神預測

▲大谷翔平與妻子真美子迎來女兒的出生。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平，在台灣時間20日凌晨4時透過個人Instagram宣布女兒出生的喜訊，粉絲與隊友也紛紛道賀。然而回顧大谷翔平17歲就讀高中時寫下的人生規劃表，竟再度成功達成自己在31歲這一年迎來長女的目標，人生劇本真實上演。

▲大谷翔平女兒出生了，他在IG上分享寶寶照片。（圖／翻攝大谷翔平IG）



大谷翔平19日起開始請陪產假，連續缺席2場賽事，然而他20日正式升格人父，在Instagram宣布喜訊。他先是歡迎女兒加入大谷家，隨後感謝妻子的辛勞。他同時也感謝道奇隊球團、隊友以及球迷，並謝謝醫療人員的付出。

值得注意的是，大谷翔平17歲時曾寫下人生規劃，並為自己的棒球人生一一設下每個階段的目標，包括18歲挑戰大聯盟、21歲成為大聯盟先發輪值，挑戰單季16勝、22歲拿下賽揚獎、23歲入選經典賽、25歲要飆出世界最速的175公里火球、26歲奪得世界大賽冠軍、30歲成為大聯盟日本最多勝投手、32歲拿第二冠、40歲在生涯最後一戰投出無安打比賽。

個人生活方面，他則預期26歲結婚、28歲長子出生、31歲女兒出生、33歲次子出生，37歲時讓長子開始打棒球、57歲正式退休、66歲環遊世界旅行等。

如今隨著女兒出生，7月5日生日的大谷也在31歲前3個月迎來女兒的出生，讓他在31歲這年長女出生計劃順利實現。