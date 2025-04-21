獨／台中恐怖陡坡奪命！好姊妹雙載撞壁1死1傷　友呼喚叫不回

▲台中市后里區永興路一處恐怖長坡昨日下午發生一起死亡車禍。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市后里區2日下午發生一起死亡車禍，一名陳女載著友人林女騎車進入永興路一處長陡坡，不料陳女車輛疑似煞車失靈，加上當時有些微雨勢，陳女跟林女連人帶車往擋土牆衝撞，交疊倒臥在淺水溝裡，大量鮮血流淌在溝內，陳女臉部重創，同行獨自騎車的另名女友人受驚，不斷喚陳女名字，陳女被送醫後仍不治死亡。

事發地點位在后里區永興路，連結后里火車站至泰安火車站之間，許多民眾想到泰安車站附近遊玩，都會行徑被導航引導至該路段。不過，永興路有一處髮夾彎，加上坡度陡，若非當地民眾，對路況不熟悉，容易煞車不及，發生車禍。

▲▼陳女與林女撞上標誌牌、車輛猛刮擋土牆。（圖／記者許權毅攝）



陳女等3人為好友，昨日13時51分分別騎乘2台機車，陳女（66歲）與林女（67歲）共乘，另名女性友人則自行騎車。一行人疑似從豐原出發，行經后里區永興路下坡路段時，陳女突然車輛失控，往路邊護欄、反光告示牌撞上，水泥護壁上更是留下多處刮痕、告示牌遭撞歪，可見撞擊力道之大。

警消獲報後趕往，后里分隊、豐南分隊救護車到場後，發現陳女頭部重創，呈現OHCA，林女則是腿部骨折，均被送往豐原醫院搶救，陳女傷重死亡，林女緊急手術開刀後，無生命危險。

▲▼陳女傷勢較嚴重，頭部重創流出大量鮮血。（圖／記者許權毅翻攝、記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》記者觀察，該路段坡度陡，許多車輛爬坡吃力，有小貨車邊檔猛踩油門，才吃力地爬上坡，下坡車輛也會遇到行駛彎道不易，車速都不敢太快。

陳女車輛左側嚴重受損，事發當下滑行數公尺，左側車身、車燈破裂。該車是20多年車齡125機車，2人分別戴「西瓜皮」安全帽、3/4安全帽，保護程度較低。

▲▼淺水溝內全部都是血跡。（圖／記者許權毅攝、記者許權毅翻攝）



事發當下，泰安里長謝學和接獲轉報，第一時間前往協助。謝學和指出，該路段是斜坡，救護人員到場後，趕緊協助扶住擔架，看見陳女跟林女都摔在水溝內，陳女頭臉部受傷嚴重，救護員判定OHCA，立刻實施CPR，謝學和也在中間換手幫忙壓，因地勢關係搶救難度增加，趕緊協助搶命。

謝學和指出，林女當下還有意識，能清楚說出哪邊疼痛，但陳女已經沒有呼吸，一旁同行的友人，受到嚴重驚嚇，不斷呼喊陳女、林女的名字，只能確定2車並沒有追撞，陳女疑似自摔。

▲永興路該處下坡坡度陡，非在地人不熟路況，常出車禍 。（圖／記者許權毅攝）



謝學和說，該路段正是因為坡度問題，常常發生嚴重車禍，外地人若是騎腳踏車、機車更是危險，常常發生「煞不住」情況，導致暴衝撞牆、衝下山坡，呼籲有關單位應評估設置緩衝坡。

大甲警分局表示，陳女體內酒精值仍待檢察官核發鑑定許可書後抽血換算，現場因無影像可釐清案情，已派員訪查行經車輛行車紀錄器、報案人，以釐清事發確切經過。