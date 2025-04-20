白宮擬削減火星取樣計劃　港媒：中國將挑戰美國領導地位

▲天問一號著陸火星。（圖／翻攝新華網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

取回人類第一批「火壤」，是爭霸太空強權的重要目標，中美動向尤其令人關注。在大陸開始籌劃建設世界首個火星樣品實驗室、推進探測任務之際，川普政府卻將火星取樣返回計劃列入擬削減的項目清單。港媒因此分析，中國將在深空（Deep Space）探索領域挑戰美國的領導地位。

白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）4月10日向NASA發送了一份預算建議草案，預算將為行星科學提供19億美元，比2024年的預算少了約三分之一。特別是由加州噴氣推進實驗室推進的火星取樣返回計劃，也面臨取消，該計劃因成本和進度超支。

《南華早報》昨（19）日以「NASA撤出火星競賽，會把太空領導權讓給中國嗎」為題進行報導稱，與此同時，大陸在火星任務上制定了長期規劃，其中天問三號任務預計將在2031年將600克火星樣本帶回地球，後續還將建立火星基地、發展研究設施和運輸系統等。

香港大學行星地質學家錢煜奇表示，「當美國和中國在地球上爭奪全球經濟領導地位時，美國卻在將其在太空的領導角色讓給中國」，白宮的做法給美國及其盟友帶來了巨大的不確定性。

▲火星地形地貌圖。

錢煜奇認為，這樣的舉動可能會促使NASA的國際合作夥伴重新考慮與美國的合作。他說，「這肯定會削弱美國在太空的領導地位，尤其是因為中國正在推出精心策劃、雄心勃勃的計劃，帶回火星樣本並將人類送上月球。」

錢煜奇還分析，天問三號正在按計劃推進，「這可能是一個轉折點，中國將在深空探索領域挑戰美國的領導地位。」

亞利桑那州立大學的太空政策專家納姆拉塔．戈斯瓦米指出，中國還公布了天問三號任務之後火星探測計劃的詳細路線圖，天問三號預計於2028年發射。她補充，中國也在致力於核推進技術以支持火星的開發。

目前，中國已經開始籌劃建設世界首個火星樣品實驗室，同時深化論證天問四號探測任務，實現木星及其衛星環繞探測，隨後抵達天王星。

香港大學的天體物理學家昆廷．帕克說，中美這場探火競賽可能代表著又一個「史普尼克危機」。