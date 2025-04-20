　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男「徒手挖出鄰居雙眼」！律師曝衝動下場：恐賠近千萬

▲▼ 。（圖／）

▲新北市雙溪區發生一起驚悚挖眼案。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市雙溪區一名簡姓男子與鄰居連男因水管廢水排放問題起衝突，簡男用磚頭擊打對方頭部，連男氣得咬住簡男手臂，簡男便在掙脫時徒手挖掉對方雙眼，導致連男失明。對此，曾任檢察官、法官的志仁國際法律事務所主持律師李鴻維指出，簡男弄瞎對方眼睛造成重傷害的結果，不僅要承擔刑事責任，依照過去案例來看，還可能面臨近900萬元的賠償金。

回顧此案，連男與簡男是鄰居，居住在新北市雙溪區太平路上，連男是電器行老闆，簡男則為五金行老闆，2人長期因住家中間的廢水管線漏問題起衝突。而在本月17日上午9時許，2人在屋外開始互罵，接著扭打在一塊，過程中簡男用磚塊攻擊連男，連男咬了簡男的手臂，簡男在掙脫時，便將手指插入連男的雙眼，挖出對方2顆眼睛並丟到地板上。

後來，連男倒在地上不斷哀嚎，簡男跑到派出所自首。連男被送往醫院後，由於眼球出現破損，加上時間過長，已無法手術接回，確定失明，目前仍在林口長庚插管治療中。

根據《自由時報》報導，李鴻維分析，連男咬住簡男手臂，應是傷害犯意，成立傷害罪，而簡男戳連男的眼睛，本應是正當防衛，但挖其雙眼顯然已防衛過當，釀成重傷害，不過與殺人未遂的構成要件不符，應論以刑度3年以上、10年以下的傷害致重傷害罪。

除了刑事責任外，李鴻維說到，簡男、連男相互攻擊，在民事上都是侵權行為，彼此應負損害賠償責任，但須視雙方所受損害決定賠償金額。在司法實務上，弄瞎1眼賠100萬元，弄瞎2眼賠200萬元，但還得賠被害人生活上的必要支出、勞動力減損等損害。

李鴻維就舉例，有位江姓男子3年前曾在酒後，持玻璃碎片刺瞎楚姓被害人右眼，北院判江男須賠楚男右眼失明100萬元慰撫金，外加勞動力減損等損害合計397萬餘元；另有一名孫姓男子15年前持瑞士刀刺瞎洪姓男子雙眼，北院判賠200萬元精神慰撫金，還要負擔對方生活上必要支出及勞動力減損等損害，總額達848萬餘元。

延伸閱讀
婆婆罹癌花80萬出院又要請看護　夫妻拒絕竟被罵不孝
超噁！男子常吃生魚感染「世界最大人體寄生蟲」取出還在蠕動
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 1 6366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多防火捲門突降下！　民眾驚嚇看傻眼
快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
快訊／鹿港老街火災！　大量遊客緊急疏散
「整片橘紅」雷雨來了　4地區防雷雨＋強風
快訊／交通部遭放炮！　公務車慘被炸
大谷翔平「31歲生女」成真！　高中寫下人生計劃表神預測
拋「倒閣」為反攻民進黨起點！　蔣萬安：覆巢之下焉有完卵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中好市多防火捲門突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦　業者回應了

墾丁海域淨海行動　104潛水客動員！2小時清除80公斤垃圾

澎湖警網路巡邏　查獲「出租住宅吸毒案」！今晨出擊逮4人

快訊／彰化民宅火警！濃煙籠罩鹿港老街　大量遊客緊急疏散

快訊／台中27歲釣客落水3hrs找到了！已無生命跡象搶救中

前調查官郭詩晃涉收賄！求解禁「想出國放鬆」　高院裁定延長境管

徐尚賢認罪…黃捷籲主謀快出面　國民黨批：帶風向指揮檢調辦案

新北男「徒手挖出鄰居雙眼」！律師曝衝動下場：恐賠近千萬

85大樓施工漏電！6工人未戴絕緣護具遭電擊　挨罰36萬勒令停工

芒果樹遭鑽孔下毒！花蓮台9線整排242棵全枯了　動手3人下場曝

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

Coldplay隔8年首爾開唱「每次來都沒總統」超地獄XD

【咬不斷啊！】男見越南春捲大讚皮真脆　咬一口傻眼直呼：是塑膠

地上找到2殘眼「急送醫院來不及」　他永失明...挖眼狠男12萬交保

台中好市多防火捲門突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦　業者回應了

墾丁海域淨海行動　104潛水客動員！2小時清除80公斤垃圾

澎湖警網路巡邏　查獲「出租住宅吸毒案」！今晨出擊逮4人

快訊／彰化民宅火警！濃煙籠罩鹿港老街　大量遊客緊急疏散

快訊／台中27歲釣客落水3hrs找到了！已無生命跡象搶救中

前調查官郭詩晃涉收賄！求解禁「想出國放鬆」　高院裁定延長境管

徐尚賢認罪…黃捷籲主謀快出面　國民黨批：帶風向指揮檢調辦案

新北男「徒手挖出鄰居雙眼」！律師曝衝動下場：恐賠近千萬

85大樓施工漏電！6工人未戴絕緣護具遭電擊　挨罰36萬勒令停工

芒果樹遭鑽孔下毒！花蓮台9線整排242棵全枯了　動手3人下場曝

日本豪華音樂祭來台！櫻坂46、新學校領袖熱唱　木谷龍也台、英雙語問候

舉希特勒類比賴清德　徐巧芯批：民選出來後開始搞專制恐怖

被小小鹿融化！桃園蘆竹「秘境鹿場」周末限定　還能參加小鹿賽跑

范瑋琪成都開唱「下跪道謝」　台上吐心聲：怕被討厭不是我的弱點

台中好市多防火捲門突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦　業者回應了

木村拓哉的「燒肉豆芽沙拉」做法公開　便宜又能瘦小腹、超有飽足感

快訊／特攻下半場合計僅拿27分　國王林書豪領軍32分大勝

墾丁海域淨海行動　104潛水客動員！2小時清除80公斤垃圾

高雄預售屋「2年狂漲200萬」傻爆眼　男超糾結：改買蛋白區？

快訊／5縣市大雨特報「1地注意雷雨」！最新警戒區域曝

KKBOX／陳華驚喜翻唱泰勒絲〈Love story〉

社會熱門新聞

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

她推輪椅頂轎車　駕駛1動作先輸一半

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

「雙罷劫」徐尚賢被羈押禁見！認了有代簽

人妻家中激戰小王「我們有了身體的交換」

地上找到2眼球急送醫院來不及　他永遠失明

挖眼案受害者父親　是雙溪知名人物

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

男童玩冰箱門遭狠父修理　搶救30天亡

即／85大樓施工出意外！6工人遭電擊

更多熱門

相關新聞

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

一名網友在社群平台上發文，指出郵局存摺每當累積100筆交易時，系統會強制要求補登，導致存摺頁數迅速刷滿，頻繁更換新本，造成紙張浪費，引發網友熱議。有網友搖頭表示，金融機構並未強制規定一定要刷存摺，但仍建議定期補登，以保留完整交易紀錄，未來若有貸款需求，也能作為財力證明使用。

睡前1小時吃「這類食物」！營養師：記憶力升級

睡前1小時吃「這類食物」！營養師：記憶力升級

大媽酸「年輕人不要亂搞」　她秒笑回這句打臉

大媽酸「年輕人不要亂搞」　她秒笑回這句打臉

和禿頭男約會2次！她拒交往被要求AA...傻眼

和禿頭男約會2次！她拒交往被要求AA...傻眼

沒看過「鐵桶烤雞」！捷克女一吃驚呼：超多汁

沒看過「鐵桶烤雞」！捷克女一吃驚呼：超多汁

關鍵字：

李鴻維挖眼周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

楊舒雅凱道唱「女人也能幹男人」嗆辣歌詞　全場傻眼

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

衝日本注意！　返台傳染20人「差點團滅」

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

她推輪椅頂轎車　駕駛1動作先輸一半

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

曼谷倒塌大樓「中國建商」被逮！

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面