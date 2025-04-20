新北男「徒手挖出鄰居雙眼」！律師曝衝動下場：恐賠近千萬

▲新北市雙溪區發生一起驚悚挖眼案。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市雙溪區一名簡姓男子與鄰居連男因水管廢水排放問題起衝突，簡男用磚頭擊打對方頭部，連男氣得咬住簡男手臂，簡男便在掙脫時徒手挖掉對方雙眼，導致連男失明。對此，曾任檢察官、法官的志仁國際法律事務所主持律師李鴻維指出，簡男弄瞎對方眼睛造成重傷害的結果，不僅要承擔刑事責任，依照過去案例來看，還可能面臨近900萬元的賠償金。

回顧此案，連男與簡男是鄰居，居住在新北市雙溪區太平路上，連男是電器行老闆，簡男則為五金行老闆，2人長期因住家中間的廢水管線漏問題起衝突。而在本月17日上午9時許，2人在屋外開始互罵，接著扭打在一塊，過程中簡男用磚塊攻擊連男，連男咬了簡男的手臂，簡男在掙脫時，便將手指插入連男的雙眼，挖出對方2顆眼睛並丟到地板上。

後來，連男倒在地上不斷哀嚎，簡男跑到派出所自首。連男被送往醫院後，由於眼球出現破損，加上時間過長，已無法手術接回，確定失明，目前仍在林口長庚插管治療中。

根據《自由時報》報導，李鴻維分析，連男咬住簡男手臂，應是傷害犯意，成立傷害罪，而簡男戳連男的眼睛，本應是正當防衛，但挖其雙眼顯然已防衛過當，釀成重傷害，不過與殺人未遂的構成要件不符，應論以刑度3年以上、10年以下的傷害致重傷害罪。

除了刑事責任外，李鴻維說到，簡男、連男相互攻擊，在民事上都是侵權行為，彼此應負損害賠償責任，但須視雙方所受損害決定賠償金額。在司法實務上，弄瞎1眼賠100萬元，弄瞎2眼賠200萬元，但還得賠被害人生活上的必要支出、勞動力減損等損害。

李鴻維就舉例，有位江姓男子3年前曾在酒後，持玻璃碎片刺瞎楚姓被害人右眼，北院判江男須賠楚男右眼失明100萬元慰撫金，外加勞動力減損等損害合計397萬餘元；另有一名孫姓男子15年前持瑞士刀刺瞎洪姓男子雙眼，北院判賠200萬元精神慰撫金，還要負擔對方生活上必要支出及勞動力減損等損害，總額達848萬餘元。

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